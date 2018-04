Stefan Hambura nie przebiera w słowach: „Tusk to marionetkowy premier”

Niemiecki adwokat Stefan Hambura niezmiernie krytycznie skomentował postawę Tuska podczas jego przesłuchania przed sądem w sprawie Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera, oskarżonego o niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku „Donald Tusk płynął, jak zawsze w swoim życiu” – powiedział mecenas.

Mecenas Hambura jest pełnomocnikiem ofiar katastrofy.

Mecenas Hambura pochodzi z Gliwic, wyemigrował do Niemiec, tam skończył studia prawnicze i otworzył kancelarię prawną w Berlinie.

Czytaj też: Niemcy będą mniejszością we własnym kraju. Niepokojąca prognoza [INFOGRAFIKA]

Stefan Hamburga jest znany z bronienia praw Polaków w Niemczech, szczególnie poszkodowanych działalnością Jugendamtu.

Czytaj też: Masakra w Kanadzie. Zabijał ludzi furgonetką na chodniku! Mamy film z zatrzymania Aleka Minassiana [VIDEO]

Mecenas niezwykle krytycznie odniósł się do tego, co zaprezentował Tusk podczas przesłuchania.

Dowiedzieliśmy się, że premier , że jest „nieczytaty i niepisaty” – powiedział Hambura na antenie Polskiego Radia 24.

Mecenas dodał: „Dowiedzieliśmy się, że premier był premierem marionetkowym. (…) Dowiedzieliśmy się, że premier nie czyta protokołów. (…) To była parodia. To było niegodne byłego premiera. Ale to była strategia obrony, żeby obronić swoich.

Mamy wiele dokumentów i dowodów, że to Kancelaria Premiera odpowiadała za lot, a Donald Tusk próbował sprawiać wrażenie, że „nic nie mogli”.

Źródło: wPolityce.pl