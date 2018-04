To prawdziwy bohater. Alfie Evans się nie poddaje! Włosi szykują wojskowy samolot by po niego polecieć

Alfie Evans tom prawdziwy mały bohater! Mija 15 godzin od momentu odłączenia od aparatury wspomagającej 2-letniego Alfiego Evansa. Choć lekarze nie dawali mu żadnych szans, chłopiec wciąż żyje. Internauci i Wojciech Cejrowski komentują.

Brakuje jednak decyzji brytyjskiego sądu, pozwalającej na opuszczenie przez chłopca szpitala Alder Hay w Liverpoolu i transport do watykańskiej kliniki Bambino Gesu. Włosi zadeklarowali gotowość przetransportowania 2-latka samolotem wojskowym z lekarzami na pokładzie.

Kilkanaście minut po 21.00 w poniedziałek czasu brytyjskiego, po rozmowie lekarzy z rodzicami, ich pełnomocnikiem, a także ambasadorem Włoch, podjęto decyzję o odłączeniu Alfiego Evansa od respiratora.

Brytyjscy lekarze byli zdania, że chłopiec nie przeżyje bez wsparcia aparatury, dwulatek zaczął samodzielnie oddychać. Mija już kilkanaście godzin od odłączenia od respiratora, a Alfie Evans nadal walczy i żyje!

Co jest prawdziwym skandalem w dalszym ciągu nie ma jednak decyzji ze strony brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości zezwalającej na możliwość opuszczenia szpitala w Liverpoolu przez dwulatka i przetransportowanie go do watykańskiej kliniki Bambino Gesu, która gotowość przyjęcia chłopca wyraziła już kilka dni temu.

Szefowa kliniki Bambino Gesu poinformowała w specjalnym oświadczeniu, że rozmawiała z ojcem Alfie Evansa oraz ambasadorem Włoch w Wielkiej Brytanii, którego zapewniła o pełnej gotowości pracujących w klinice lekarzy.

Minister obrony Włoch natomiast zadeklarował, że przygotowany jest już samolot wojskowy, który byłby w stanie przetransportować Alfiego Evansa z Wysp Brytyjskich do Rzymu.

Marinella Enoc, President of Vatican's Bambino Gesù Pediatric Hospital, defending #AlfieEvans: The Bambino Gesù team is ready. Italian Ambassador to UK has been informed. Military plane has been provided. https://t.co/qTHOOmG7LZ @LifeSite pic.twitter.com/RlCjx4H846 — Diane Montagna (@dianemontagna) April 24, 2018

Tak o sytuacji z Alfie Evans piszą internauci.

Lekarze twierdzili, że #AlfieEvans nie ma szans na przeżycie 10 minut po odłączenie od aparatury.

Minęło 10 godzin, Alfie żyje.

Sory, ale dla mnie to kwalifikuje się jako morderstwo ze szczególnym okrucieństwem… pic.twitter.com/Q0JdsLuwFx — Piotr Lis (@Piotr_Lis_) April 24, 2018

8:14 czasu PL

Mama #AlfieEvans na FB (tłum. z ang):

Alfiemu zezwolono na tlen i wodę!! Jaki on niesamowity 💙💙💙💙 bez względu na to co się stanie, on już udowodnił tym lekarzom, że nie mają racji 💙💙💙💙 jak on pięknie wygląda❣️#FreeAlfieEvans#AlfiesArmy#ReleaseAlfieEvans pic.twitter.com/Ht1SyHMc5w — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) April 24, 2018

Lekarze postanowili zabić Alfiego, ale on ma ich gdzieś. Został odłączony od aparatury ponad 7 godzin temu i ciągle oddycha! #AlfieEvans #AlfiesArmy pic.twitter.com/KoAcp8aGjv — Agata (@1Ragata) April 24, 2018

Wielka Brytania: tego samego dnia zachwyty nad przyjściem na świat #RoyalBaby i egzekucja małego #AlfieEvans — ks. Marek Lis ن (@ksMarekLis) April 23, 2018

Nie sądziłem, że dożyję dnia,w którym o śmierci dziecka decydować będą urzędnicy i sądy.Jak nieludzki jest aparat opresji,który pozbawia rodziców prawa do ochrony życia dziecka?Słowa nie oddadzą oceanu smutku jaki człowieka przepełnia. #AlfieEvans jest aniołkiem,kim są "lekarze"? — Hakados (@Hakados1) April 24, 2018

