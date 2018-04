Uciekał przed wojną, nie chciał strzelać do swoich braci i sióstr. Teraz nie opuści lotniska przez następne pięć lat. [VIDEO]

Uciekał przed wojną, nie chciał strzelać do swoich braci i sióstr. Nie mógł być na pogrzebie własnego ojca. Pracował na czarno i tułał się po świecie. Teraz Hassan Al Kontar został uwięziony na terminalu lotniska w Malezji. Możliwe, że nie opuści go przez następne pięć lat.

Cała sytuacja przypomina tą znaną z filmu „Terminal”, w którym główną rolę zagrał Tom Hanks. Syryjczyk, Druz Hassan Al Kontar utknął na terminalu lotniska w Kuala Lumpur. Może tam zostać przez bardzo długi czas.

Syryjczyk wyjechał z ojczyzny, ponieważ chciał uciec od służby. Do kraju nie mógł wrócić również później, ponieważ wybuchła wojna domowa. Jako członek społeczności Druzów, zachowujących neutralność w krwawym konflikcie, nie chciał wstąpić do sił żadnej ze stron.

Tułał się po świecie. Najpierw trafił do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie podjął legalną pracę. Kiedy jego paszport stracił ważność władze ZPA odmówiły przedłużenia wizy. Kontar zaczął pracować na czarno.

Następnie został deportowany do Malezji, która gwarantowała Syryjczykom trzymiesięczne wizy. Stąd chciał udać się do Ameryki Południowej, ale tureckie linii lotnicze zabroniły mu wejścia na pokład. Stracił 2 tys. dolarów.

Próbował dostać się do Kambodży, ale miejscowe władze zabroniły mu przekroczenia granicy państwa. Musiał wrócić do Malezji. W tym czasie skończyła się jego 3-miesięczna wiza. Co gorsza, otrzymał zakaz wjazdu na teren kraju na pięć lat.

W ten sposób Syryjczyk utknął na lotnisku. Śpię albo na podłodze, albo na niewygodnych krzesłach. Nie mam czystych ubrań, ani porządnego prysznica. Dziennie jem trzy posiłki składające się z ryżu i kurczaka – stwierdził w wywiadzie dla telewizji ABC News.

Nie wiadomo kiedy władze zrobią coś w jego sprawie.

What is it with #media! I am not a political tool or a scoop, it doesn’t matter how I sleep, it’s about human rights and dignity

لا أعلم ما الذي يحاول الإعلام فعله لكني لست أداة سياسية

القصة إنسانية وتمثل كثير من السوريين

لايهم كيف انام، هي قصة كرامة إنسان والحد الأدنى من حقوقه pic.twitter.com/2MoQB4IWNg

— Hassan Al Kontar (@Kontar81) 23 kwietnia 2018