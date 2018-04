Andrzej dzwoń do Teresy! Niech uratuje dziecko. Prezydent Duda zabrał głos ws. Alfiego Evansa. „Jego małe życie musi zostać uratowane”

Sprawa małego Alfiego Evansa, którego brytyjski sąd praktycznie skazał na śmierć, nie pozwalając na kontynuowanie terapii poruszyła opinię publiczną na całym świecie. Do patologicznej sytuacji jaka rozgrywa się na Wyspach odniósł się prezydent RP Andrzej Duda. Jego małe ciało znów udowodniło, że cud życia może być silniejszy niż śmierć – pisał na Twitterze.

Lekarze stwierdzili, że choroby o podłoży neurologicznym na jaką cierpi chłopiec nie da się pokonać. Wtedy sąd wydał decyzję o odłączeniu dziecka od aparatury podtrzymującej życie. Rodzicom powiedziano, że ich syn po 5 min. umrze. Tak się nie stało. Brytyjscy medycy i sąd mylili się. Alfie cały czas oddycha. Chęć przyjęcia małego pacjenta wyraził watykański szpital Dzieciątka Jezus w Rzymie. Mimo to sąd na Wyspach nie chce wyrazić zgody na przetransportowanie chłopca do stolicy Włoch.

Do dramatu odniósł się Andrzej Duda, który wyraził swoje wsparcie i nadzieję, że życie małego Alfiego uda się uratować.

Alfie Evans musi zostać uratowany! Jego małe ciało znów udowodniło, że cud życia może być silniejszy niż śmierć. Może wystarczy tylko dobra wola decydujących o tym osób. Alfie, modlimy się za Ciebie i za Twoje wyzdrowienie! – napisał na Twitterze polski prezydent.

Więcej o dramacie chłopca tutaj: Rodzice Alfiego Evansa cały czas walczą. Złożyli odwołanie od zabójczej dla ich dziecka decyzji sądu

Alfie Evans must be saved! His brave little body has proved again that the miracle of life can be stronger than death. Perhaps all that's needed is some good will on the part of decision makers. Alfie, we pray for you and your recovery!

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) April 25, 2018