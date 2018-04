Czy jest nadzieja dla chłopczyka? Walka o Alfiego Evansa trwa. Sąd Apelacyjny zgodził się wysłuchać rodziców chłopca

Po apelacji złożonej przez rodziców Alfiego Evansa sąd zgodził się rozpatrzyć wniosek o przewiezienie chorego do Włoch. Dziecko miałoby trafić do szpitala Dzieciątka Jezus w Rzymie na dalszą terapię.

Prawnicy reprezentujący rodzinę potwierdzili sprzeciw wobec decyzji Trybunału, który chce uniemożliwić Thomasowi Evansowi i Kate James zabranie syna do Włoch w środę po południu.

Alfie Evans został odłączony od aparatury podtrzymującej życie w poniedziałek wieczorem. Lekarze twierdzili, że chłopiec nie jest nawet w stanie sam oddychać, a dalsza terapia nie ma sensu. Dziecko jednak przeżyło.

Kiedy brytyjscy lekarze domówili dalszego leczenia, włoska klinika Dzieciątka Jezus wyraziła zgodę na przyjęcie chłopca, który w błyskawicznym tempie otrzymał też włoskie obywatelstwo. Jednak Sąd Najwyższy w Wielkiej Brytanii orzekł, że nie byłoby w najlepszym interesie Alfiego Evansa dalsze leczenie za granicą!

Lekarze twierdzą, że chłopiec, u którego zdiagnozowano nieuleczalną chorobę neurologiczną, jest w „stanie pół wegetatywnym” i nie można go uratować.

„Lekarze powiedzieli, że umrze w ciągu pięciu minut po tym, jak zostanie odłączony od aparatury podtrzymującej życie, ale minęły 22 godzin, a on wciąż walczy” – powiedział ojciec chłopca. „Wydaje odgłosy i oddycha, nie zamierzam go porzucić” – dodał.

Mówiąc o swojej radości w Sądzie Apelacyjnym, który wyraził zgodę na wysłuchanie rodziców chłopca, Thomas Evans wyraził nadzieję, że jego syn będzie mógł wyjechać do Włoch. „Oznacza to, że jest szansa, że ​​Alfie może być we Włoszech dziś wieczorem” – stwierdził.

Karetka pogotowia lotniczego w Wielkiej Brytanii i samolot wojskowy we Włoszech czekają w gotowości, żeby pomóc Alfiemu. Szpital Dzieciątka Jezus należący do Watykanu, potwierdził, że ich zespół jest gotowy na leczenie dziecka.

„Rozmawiałam niedawno z Thomasem, ojcem Alfiego. Teraz Alfie ma maskę tlenową, ale musimy go szybko przetransportować” – powiedziała dyrektor klinikidr Mariella Enoc.

