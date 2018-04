Masakra chrześcijan w Nigerii! Atak na katolicki kościół. Muzułmańskie bojówki zastrzelili księży i 17 wiernych w tym dzieci [VIDEO+ Drastyczne Zdjęcia]

Co najmniej 19 osób zginęło podczas ataku uzbrojonych napastników na kościół katolicki w środkowej Nigerii. Jak poinformowały miejscowe władze, wśród zabitych jest dwóch księży i dzieci. Bezlitosnymi mordercami byli muzułmańska bojówka zwana jako Fulani. Weszli do kościoła i zaczęli strzelać do ludzi.

Do ataku na kościół pw. św. Ignacego doszło we wsi Mbalom w stanie Benue.

– „Około 30 uzbrojonych mężczyzn wdarło się do kościoła podczas nabożeństwa żałobnego i zastrzeliło dwóch celebrujących je księży. Następnie zaczęli strzelać do wiernych, zabijając lub raniąc wielu z nich” – powiedział przedstawiciel lokalnych władz. Media podają, że zamordowani duchowni to ojcowie Gor Joseph i Felix Tyolaha.

Czytaj też: Żabka podskakuje! Sieć Żabka znalazła sposób jak obejść zakaz handlu w niedziele. Po prostu teraz jest…pocztą!

Masakry chrześcijan dokonała bojówka zwana milicją Fulani. Tworzą ją członkowie muzułmańskiego plemienia nomadów. Eksperci uważają, że stanowi równie duże zagrożenie dla stabilności Nigerii, co słynna Boko Haram.

Fulani to głównie pasterze wypasający bydło. Walczą z osiadłymi na ich terenie chrześcijańskimi rolnikami.

-„Atak miał miejsce we wtorek w stanie Benue, w Ayar-Mbalom na terenie administracyjnym Wschodni Gwer” – poinformował rzecznik gubernatora stanu, Terver Akase.

Poza mordem w kościele św. Ignacego, 30 napastników zaatakowało też miejscową ludność. Spalonych i okradzionych zostało 50 domów. W świątyni doliczono się 19 zabitych, w tym księży Josepha Gora i Felixa Tyolaha.

Poniżej nagranie.

Uwaga! Drastyczne zdjęcia!

Nigeria soil is sock with blood ! Bodies of 17 victims massacred by Fulani militants at St Ignatius Catholic church Benue State which included two Priests. We are calling the international community to rescue us.@UN @UNHumanRights @AmnestyNigeria @benmurraybruce @POTUS @hrw pic.twitter.com/zf52ybLQJg — U C H E E Z E O Y E (@uche_ezeonye) April 24, 2018

Przeczytaj też: Andrzej dzwoń do Teresy! Niech uratuje dziecko. Prezydent Duda zabrał głos ws. Alfiego Evansa. „Jego małe życie musi zostać uratowane”

Nczas.com/ o2.pl/ TVP Info