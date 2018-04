Maxowi Kolonko żal drzewka! Sprawdź skąd ten ekologiczny odruch u publicysty, który „mówi jak jest”

Mariusz Max Kolonko pożałował drzewka, które na znak przyjaźni wkopali wczoraj w Waszyngtonie amerykański prezydent Donald Trump i jego francuski odpowiednik Emmanuel Macron. Tymczasem amerykańska prasa wyśmiewa Macrona, że ten traktowany jest przez Trumpa jak mały chłopiec. Oraz w spcyficzny sposób paternalizowany – na przykład poprzez ciągłe poprawianie odzieży głowy francuskiego państwa.

A oto dlaczego Maxowi Kolonko tak żal drzewka, które trafiło w prezydenckie ręce:

#MacronTrump "Does he have any idea what happens to US- #France relations if this thing dies?" :) Myśle sobie że to biedne drzewko było szczęśliwsze u siebie w lesie niż pod "opieką" tych dwóch artystów ze złotymi łopatami :) pic.twitter.com/JwQtmXF2Mu

