Najnowsze informacje w sprawie Alfiego Evansa. „Transport do Włoch jest gotowy, trwa oczekiwanie na decyzję sądu” [VIDEO]

Najnowsze informacje w sprawie Alfiego Evansa: po ponad 30 godzinach, kiedy dziecku podawana była jedynie woda, mały wojownik wreszcie został nakarmiony. Teraz trwa rozprawa odwoławcza przed sądem apelacyjnym. Wczoraj sąd nie zgodził się na zabranie Evansa do Włoch, w celu dalszego leczenia.

Decyzją sądu 23-miesięcznego chłopca odłączono od aparatury pomagającej w oddychaniu – jak twierdzili lekarze miał on nie przeżyć nawet godziny, tymczasem żyje on już kilkadziesiąt godzin, mimo, że początkowo, jak się zdaje, próbowano go zagłodzić.

W zamieszczonym na Facebooku nagraniu matka chłopca powiedziała, że jego stan się stabilizuje. On znów walczy, wrócił. Był moment osłabienia, jego usta robiły się sine, ale teraz się stabilizuje – mówi.

Podczas rozprawy reprezentant ojca Alfiego mówił, że „nieludzkie jest trzymanie chłopca jak więźnia, podczas gdy czeka dla niego alternatywa w postaci świetnej opieki lekarskiej”.

Z kolei reprezentant matki wskazywał, że „potrzebne jest natychmiastowe działanie” i że transport do Włoch jest właściwie gotowy, trwa jedynie oczekiwanie na decyzję brytyjskiego sądu.

The scene outside Alder Hey this afternoon as a small group of Alfie Evans supporters wait to hear the Court of Appeal’s decision pic.twitter.com/UelIuwjkfQ

