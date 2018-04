Od dziś Facebook wprowadza niewyobrażalną cenzurę. Nie używaj tych słów bo zablokują ci konto!

Od środy (25. kwietnia) na Facebooku zaczęła obowiązywać ostra cenzura. Twórcy nowych zasad wprowadzili listę konkretnych słów zakazanych. Za ich złamanie grozi nawet blokada konta.

Nowy regulamin wydłużył się kilkukrotnie. Pod naciskami polityków Mark Zuckerberg musiał zrobić coś, żeby poprawić „bezpieczeństwo użytkowników i uregulować swój portal społecznościowy”. Zbiór nowych zasad, które stanowią faktyczną cenzurę portalu zebrano na 26 stronach.

Zebrano między innymi konkretne słowa, jakich nie można używać w odniesieniu do konkretnych osób w komentarzach i postach na Facebooku. Oto one: „zdeformowany”, „niedorozwinięty”, „kretyn”, „głupi”, „puszczalski”, „oszust”, „sknera”. Opisując publicznie konkretne osoby nie będzie można użyć nawet takich określeń jak „nienawidzę”, „nie lubię” czy „brzydki”.

Sporo poświęcono też sprawom terroryzmu, nielegalnych organizacji, rozprzestrzenianiu dziecięcej pornografii czy groźbom użycia przemocy.

Zajęto się też „fake newsami”, które w regulaminie występują pod hasłem „false news”. Do realizacji nowych zadań firma zatrudniła 20 tys. nowych osób, władających 40 językami.

Nałożenie na Facebooka cenzury jest efektem afery Cambridge Analytica oraz zeznań Zuckerberga w związku z wyjaśnieniami tej sprawy.

Analytica wykorzystała dane 50 mln amerykańskich użytkowników Facebooka. Firma we współpracy z portalem wykorzystała dane osób, które wypełniały quiz. Wyraziły one zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ale wykorzystane zostały także informacje o znajomych tych osób, już bez ich zgody. Miały zostać wykorzystane do stworzenia profili psychologicznych podczas wyborów prezydenckich w 2016 roku.

Źródło: nczas.com, wprost.pl