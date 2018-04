Polscy internauci zaszokowani sądową kaźnią Alfiego Evansa. Twitter rozgrzany do czerwoności

Dawno żadna sprawa tak nie poruszyła polskiego internetu tak jak relacjonowane na żywo głodzenie małego chłopca w Wielkiej Brytanii. Zwłaszcza twitter rozgrzał się dosłownie do czerwoności.

Wycierają sobie buzie postępem, cywilizacją, humanizmem. Sprawa małego Alfiego pokazuje prawdę o nich. Barbarzyństwo, przemoc, pogarda wobec człowieka, instytucjonalny faszyzm, okrucieństwo gotowe posunąć się w imię swojej chorej ideologii do morderstwa.

Europa, qrde balans! Kara śmierci jest zakazana, ale rodzicom nie wolno zabrać ze szpitala dziecka, by ocalić mu życie. Z paszportem ISIS dotrzesz dokąd chcesz, lecz mały Alfie, będący obywatelem dwóch państw Unii, nie może jechać tam, gdzie nie będą chcieli go zabić. Wrrr!!!

Jestem za zwierzchnictwem ręki boskiej, a nie świeckiej nad prawem do życia i śmierci. pic.twitter.com/GJhK9AV4tu

Już się uporali z "zygotami", to teraz pora na kolejnych "podludzi". Następni w kolejce garbaci, z krórkowzrocznością, a może głusi?

Owoce Mszy świętej ofiarowałem przed chwilą w intencji #AlfieEvans jego rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli popierających jego prawo do życia. Proszę wszystkich o modlitwę różańcową w jego intencji. To najwięcej co możemy teraz zrobić +

— Maksymilian Truś (@MaksymilianTrus) 24 kwietnia 2018