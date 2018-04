Skandaliczne słowa Czaputowicza o ustawie S.447! „Ja bym nie przywiązywał do tego zbyt dużej wagi”

Polska nie jest wymieniona w ustawie jako państwo. Poza tym każdy suwerenny kraj może przyjąć takie rozwiązania prawne, jakie uzna za priorytetowe – stwierdził Jacek Czaputowicz w rozmowie z korespondentką Magdaleną Sakowską. Zdaniem ministra, zapisy ustawy budzą złe skojarzenia w naszym kraju.

Wydaje nam się, że przede wszystkim musimy dbać o to, żeby te kwestie załatwiać sprawiedliwie, tak aby nie uprzywilejowywać żadnej grupy państw. Myślę, że tak jak jest to prezentowane przez komentatorów, że tutaj środowiska żydowskie miałyby otrzymać jakieś mienia, a inne nie – to byłoby sprzeczne ze standardami obowiązującymi w Polsce i ze standardami sprawiedliwości i prawa – powiedział Czaputowicz.

Dodał również: Jeżeli będziemy prowadzić ten trudny problem rekompensaty dla ofiar II wojny światowej, to czy to Żydów czy to Polaków, którzy zginęli w powstaniu warszawskim, musimy traktować tak samo. Nie możemy uprzywilejowywać jakiekolwiek grupy.

ZOBACZ: Michalkiewicz o ustawie 447 – „To jest dla Polski katastrofa. To jest po prostu okupacja” [VIDEO]

Szef MSZ zadeklarował, że strona Polska przedstawi swoje stanowisko Amerykanom. Powiedział również, że ustawa faworyzuje Polaków żydowskiego pochodzenia, którzy opuścili kraj i stawia ich wyżej niż resztę. To nie jest dobre, bo budzi w Polsce złe skojarzenia – skomentował.

Wygląda na to, że polskie władze albo zupełnie bagatelizują sprawę ustawy 447, lub też, jak stwierdził Stanisław Michalkiewicz, już doszło do jakiegoś porozumienia, o którym się nie informuje.

Przypomnijmy, że ustawa 447 będzie dziś głosowana w Izbie Reprezentantów. Zarządzono tryb specjalny, który zmniejsza czas na debatę i uniemożliwia wnoszenie poprawek.

SPRAWDŹ KONIECZNIE: Koniec antyprawicowej polityki Facebooka? Zmiana sposobu moderacji

Źródło: polsatnews.pl