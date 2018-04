Sprawa Siergieja Skripala. Jeden z rosyjskich naukowców potrącony przez samochód

Władimir Uglew to jeden z twórców extra zabójczej trucizny „nowiczok” za pomocą której otruci zostali: rosyjski podwójny szpieg Siergiej Skripal oraz jego córka Julia.

Uglew, jak podają media w Rosji, został potrącony we wtorek przez samochód.

Władimir Uglew miał zostać potrącony 24 kwietnia w mieście Anapa nad Morzem Czarnym, gdzie mieszka, gdy prawidłowo przechodził przez przejście dla pieszych. Naukowiec twierdzi, że to czysty przypadek.

Można mieć wątpliwości co do tej wypowiedzi, ponieważ wcześniej, wielokrotnie w komentarzach udzielanych zagranicznym mediom mówił, że biorąc pod uwagę dane laboratorium w Porton Down jest pewny, że do ataku na Siergieja oraz Julię Skripalów użyto nowiczoka.

Z kolei w wywiadzie dla „The Times” zaznaczył, że w pełni popiera politykę, którą brytyjski rząd zastosował wobec Rosji. Rosjanin podkreślił, że nie akceptuje „szowinizmu o wielkiej mocy podsycanego przez reżim złodziei i zabójców z Kremla-Łubianki”.

Po takiej wypowiedzi naprawdę trudno uwierzyć, że jego potrącenie to przypadek.

Źródło: Do Rzeczy