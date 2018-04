Żabka podskakuje! Sklepy Żabka znalazły sposób jak obejść zakaz handlu w niedziele. Po prostu teraz sieć jest…pocztą!

Sieć Żabka znalazła prosty sposób na to, jak obejść zakaz handlu w niedziele. Jej sklepy mają pełnić funkcję placówek pocztowych, dlatego będą mogły być otwarte w niedziele objęte zakazem handlu. Co więcej za ladą będzie mógł stanąć szeregowy pracownik a nie – jak przewiduje ustawa – tylko właściciel sklepu.

Jak podaje portal Money.pl od środy 25 kwietnia franczyzobiorcy sieci będą otrzymywać naklejki z napisem „Placówka pocztowa”. Mają być one umieszczane na drzwiach sklepu.

Okazuje się, że jest to możliwe z powodu współpracy Żabki z Pocztą Polską i DHL. Od listopada 2017 roku we wszystkich Żabkach można bowiem odbierać paczki DHL. Z kolei w ostatnich tygodniach sieć sklepów podpisała porozumienie z Pocztą Polską.

– „Żabka Polska podejmuje działania wspierające franczyzobiorców w wykorzystaniu możliwości stworzonych przez ustawodawcę” – tłumaczy biuro prasowe Żabki w oświadczeniu przesłanym portalowi.

Taka sytuacja sprawia, że w „zakazane” niedziele za ladą sklepów nie będzie musiał stać sam franczyzobiorca, a w sklepie będzie mógł pracować szeregowy pracownik.

Dzięki temu wszystkie sklepy będą mogły być otwarte, o czym sieć Żabka informuje w swoich spotach reklamowych.

I jak podkreślają wiadomoscihandlowe.pl do tej pory, nawet gdyby wszyscy franczyzobiorcy stanęli w niedzielę za ladą w swoich placówkach, to i tak nie wszystkie Żabki byłyby otwarte – to konsekwencja faktu, że na 5 tys. Żabek w Polsce przypada tylko ok. 3 tys. franczyzobiorców.

