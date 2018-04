Zawieź misia dla Alfiego Evansa pod ambasadę Wielkiej Brytanii. Akcja polskich twitterowiczów i internautów

Polscy twitterowicze i internauci skrzykują się by w symboliczny sposób wywrzeć presję na brytyjski rząd aby nie doprowadzał do śmierci Alfiego Evansa. Wzywają do zawożenia pluszowych misi pod ambasadę położona w pobliżu polskiego sejmu.

Kumpel mojego kumpla wymyślił akcję #MisiekDlaAlfiego. Opis na obrazku. Ja jutro jadę pod ambasadę. Podajcie dalej. pic.twitter.com/hEhRmdm9Tf — Maciej Gnyszka (@MaciejGnyszka) 24 kwietnia 2018

Alfie Evans obciążony nieokreślonym schorzeniem neurologicznym brytyjski chłopiec został wczoraj, wyrokiem brytyjskiego sądu, odłączony od aparatury wspomagającej. Choć zdaniem lekarzy miał szybko umrzeć – ciągle żyje. Grozi mu śmierć głodowa.

Homosędzia skazał Alfiego Evansa na śmierć głodową. Ale chłopczyk ciągle żyje