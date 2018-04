Aborcjonistki z PiS i Nowoczesnej łączą się! Ks. Isakowicz-Zaleski dosadnie podsumował wystąpienie poseł Lichockiej

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, znany obrońca życia, bardzo się zbulwersowął tym, że posłanka PiS Joanna Lichocka wystąpiła przeciwko projektowi „Zatrzymać aborcję”.

Ten projekt jest zły, jest źle napisany również dlatego, że jedne dzieci – te chore – ma chronić, a inne dzieci – zupełnie zdrowe – pozwala zabijać – powiedziała w środę o projekcie „Zatrzymaj aborcję” posłanka PiS Joanna Lichocka.

Lichocka została zapytana w Telewizji wPolsce o jej wypowiedź w Bochni na spotkaniu z wyborcami.

Wypowiedź, w której opowiedziała się wyraźnie przeciwko projektowi Ordo Iuris: „Tego projektu nie wolno poprzeć, ponieważ skazuje kobiety, nie licząc się z ich zdrowiem psychicznym i fizycznym, na cierpienie, które powinna podjąć sama, a nie powinno być jej to narzucone”.

Lichocka potwierdziła: „Tak powiedziałam”.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski na Twitterze podsumował dosadnie dołączenia Lichockiej do aborcjonistek z Nowoczesnej.

Parafrazując hasło Marksa i Engelsa: Aborcjonistki z wszystkich partii, łączcie się! Posłanki @JoannaLichocka z @pisorgpl i @JoankaSW z N jak dwie radosne papużki-nierozłączki wprowadzają to w czyn. I to w chwili, gdy trwa światowa akcja ratowania #AlfieEvans #AlfieEvansPoland pic.twitter.com/c2zMzmPqBz

Najpierw #Fotyga łączy się z lewakami i PO ws. bojkotu #Mundial2018, a teraz @JoannaLichocka atakuje projekt #ZatrzymajAborcję i w chamski sposób, godny Palikota, poniża @tterlikowski. To pokazuje jak niektórzy z @pisorgpl traktują elektorat. Co na to PJK? https://t.co/lefrbwO1Ho

