Bezczelni! Znowu oskarżają Polaków o antysemityzm i „fałszowanie i negowanie Holokaustu.” Tym razem biją bardziej w Ukrainę

Ponad 50 przedstawicieli Kongresu USA z obu partii potępiło we wspólnym liście prawo uchwalone na Ukrainie, które ich zdaniem „gloryfikuje nazistowskich kolaborantów”, a więc idzie dalej niż „budząca niepokój” ustawa o IPN przyjęta w tym roku w Polsce.

List otwarty, zaadresowany do zastępcy sekretarza stanu USA Johna Sullivana, został zainicjowany przez dwóch kongresmenów z Partii Demokratycznej, Ro Khannę (reprezentującego Kalifornię) i Davida Cicilline’a (Rhode Island).

Treść listu została omówiona w czwartek przez portal Times of Israel.

Sygnatariusze tego pisma wyrażają zaniepokojenie „niedawnymi doniesieniami o sponsorowanym przez państwo fałszowaniu i negowaniu Holokaustu w Europie, a zwłaszcza na Ukrainie i w Polsce”.

Chcą, by Sullivan wezwał władze w Kijowie i Warszawie do „jednoznacznego odrzucenia fałszowania Holokaustu i honorowania nazistowskich kolaborantów”, a także do „ścigania antysemickich przestępstw”.

Do listu odniósł się wiceszef MSZ Bartosz Cichocki, który we wpisie na Twitterze zwrócił się do kongresmena Ro Khanny o wskazanie „choć jednego aktu prawnego przyjętego (ostatnio lub dawniej)” w Polsce, który „gloryfikowałby nazistowskich kolaborantów i/lub negowałby Holokaust”.

„Bardzo chciałbym też dowiedzieć się, jakie dokładnie działania podjął pański rząd w walce z Holokaustem po otrzymaniu prośby o takie działania od polskiego rządu na uchodźstwie” – dodał Cichocki.

Pod wpisem zamieścił link do skanu noty polskiego MSZ z 10 grudnia 1942 r. do rządów państw Narodów Zjednoczonych, zatytułowany „Masowa eksterminacja Żydów w okupowanej przez Niemcy Polsce”.

