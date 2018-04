Miss Polonia to nie prostytutka! Kolejne oświadczenie w aferze dubajskiej

Książka „Dziewczyny z Dubaju” narobiła niemałego zamieszania w świecie celebrytek. Autor bez wymieniania imienia i nazwiska napisał, że wśród celebrytek-prostytutek, którego uprawiały najstarszy zawód świata z Arabami w Dubaju była pewna Miss Polonia.

Jak podaje Fakt24, w książce jest następujący passus: „Jedna z nich wygrała nawet konkurs Miss Polonia, druga zdobyła kilka europejskich tytułów, inna była uczestniczką popularnego programu ‚Top Model’, kolejna zagrała epizod w filmie ‚Sfora’, a jeszcze inna, jak pisała prasa, została dziewczyną popularnego serialowego aktora” – wylicza autor książki „Dziewczyny z Dubaju”.

Jedną z najbardziej znanych missek jest Paulina Krupińska. Modelka i prezenterka bardzo przeżywa, tę sprawę, ponieważ ze względu na swój rozgłos, niektórzy uznali, że to ona jest „tą” w książce Piotra Krysiaka.

Krupińska nie ma zamiaru zostawić tej sprawy samej sobie.

Paulina Krupińska mówi: „Denerwuje mnie w tej sytuacji, że został użyty slogan ‚Miss Polonia’ i jak ktoś sobie tak patrzy z perspektywy jakiś tam lat, to dla nich znaną Miss Polonią jestem ja, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka i Iza Krzan, bo pokazujemy się w mediach. I to daje pole do domysłów, bo nie powiedziano imienia tej dziewczyny. W związku z tym my czujemy dyskomfort, który na nas ciąży. Myślimy o tym, aby wydać wspólne oświadczenie, że nie mamy z tą sprawą nic wspólnego” – oświadczyła Paulina Krupińska w rozmowie z Wideoportalem.

