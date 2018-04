Najnowszy SONDAŻ nie pozostawia złudzeń, czego Polacy oczekują od Tuska

Ośrodek badania Kantar Public przeprowadził sondaż na zlecenie tygodnika „Polityka”. Zapytano w nim Polaków, czego oczekują od Tuska po powrocie do kraju.

Wyniki dają dużo do myślenia:

49% – ankietowanych nie chce, żeby Tusk wrócił do polskiej polityki

12% – chce, żeby został prezydentem Polski

11% – widzi do jako przewodniczącego Platformy Obywatelskiej

9% – uważa, że powinien zostać liderem opozycyjnej koalicji

19% – nie ma zdania.

Ten wynik jest zaskakujący i bardzo nieprzychylny dla samego Tuska. On zdaje się oznaczać, że Tusk nie ma szans na prezydenturę. Wbrew różnego rodzaju sugestiom sławiącym Tuska, że świetnie wypadł przed sądem, dla połowy Polaków nie ma to znaczenia. Oni po prostu nie chcą powrotu do przeszłości. Oni nie chcą Tuska.

Czytaj też: Podpisz się pod PETYCJĄ: Donaldzie Trumpie nie podpisuj ustawy S.447! „Polska zostanie wyszlamowana na 300 mld dolarów”

Tusk ostatnio dał do zrozumienia, że nadal będzie aktywny w polskiej polityce. Podczas swojej rozmowy z dziennikarzem TVN24, Andrzejem Morozowskim, powiedział:

„Na pewno na emeryturę nie pójdę. W 2019 tak będę tutaj i niech nikt nie myśli, że będę oglądał wyłącznie telewizję czy grał w piłkę z wnukami, chociaż z całą pewnością będę o tym pamiętał. Nie będę dzisiaj formułował żadnych scenariuszy. Mam nadzieję, że nie będzie potrzeby żądnych akcji ratunkowych. Wszystko będzie zależało od sytuacji.”

Czytaj też: Skandaliczne słowa Czaputowicza o ustawie S.447! „Ja bym nie przywiązywał do tego zbyt dużej wagi”

Jeszcze większym optymistą był polityk PO, Sławomir Neumann, który oświadczył, że Tusk wystartuje w wyborach prezydenckich. „Donald Tusk wróci na wybory prezydenckie. Do tego czasu Platforma musi wygrać wybory samorządowe, europejskie i parlamentarne” – powiedział i dodał, że z Tuskiem w roli prezydenta i Grzegorz Schetyną w roli premiera, PO zacznie „odbudowywać pozycję Polski”.

Teraz, po tym sondażu, ww. scenariusz wydaje się coraz bardziej odległy.

Źródło: Super Express