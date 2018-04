Ojciec Alfiego Evansa: „Polska jest niesamowita” [VIDEO]

Za nim Polacy stanęli w naszej obronie, poznałem wielu w collegach i innych szkołach. Są tacy serdeczni, tacy poukładani. Miałem kiedyś sąsiada z Polski. Trudno mi uwierzyć w takie wsparcie, w te wszystkie flagi. To jest dla mnie bardzo ważne – powiedział ojciec Alfiego Evansa.

Takie wsparcie kolejnego kraju. Nie ma słów podziękowania, za poparcia jakiego udzielił nam polski prezydent – kontynuował.

Andrzej Duda opublikował na Twitterze wpis, w którym ogłosił, że Alfie musi zostać uratowany. Napisał również: Jego dzielne małe ciało udowodniło po raz kolejny, że cud życia może być silniejszy od śmierci.

Alfie Evans must be saved! His brave little body has proved again that the miracle of life can be stronger than death. Perhaps all that’s needed is some good will on the part of decision makers. Alfie, we pray for you and your recovery!

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 25 kwietnia 2018