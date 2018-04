Oto kandydaci PiS na prezydentów największych miast. Osobiście przedstawił ich Kaczyński

Przedstawienie kandydatów PiS na prezydentów największych miast to początek – nie kampanii wyborczej – ale okresu przygotowawczego, w którym nasi kandydaci będą intensywnie uczestniczyć – powiedział w czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zaznaczył na konferencji prasowej w Warszawie, że przedstawieni w czwartek przez PiS kandydaci będą potem prezentowani we własnych regionach.

„Jeśli przedstawiamy ich w Warszawie, to z jednego powodu: Polska jest jedna, więc uznaliśmy, że powinniśmy, jeśli chodzi o te największe miasta, bo fizycznie byłoby niemożliwe, by to zrobić w przypadku wszystkich miast, rozpocząć to w Warszawie” – podkreślił prezes PiS.

„To jest początek, ale nie kampanii wyborczej, bo kampania wyborcza to okres określony przez prawo i wtedy będziemy mieli do czynienia z kampanią+ wyborczą sensu stricto. Ale to jest, można powiedzieć, okres przygotowawczy, w którym nasi kandydaci, mam nadzieję, będą intensywnie uczestniczyć” – oświadczył Kaczyński.

I tak kandydatami Zjednoczonej Prawicy na prezydentów największych miast w Polsce zostali:

Patryk Jaki w Warszawie,

Małgorzata Wassermann w Krakowie,

Mirosława Stachowiak-Różecka we Wrocławiu,

Bartłomiej Sochański w Szczecinie,

Zbigniew Rasielewski w Toruniu,

Piotr Barczak w Zielonej Górze.

Jacek Żalek w Białymstoku,

Tomasz Latos w Bydgoszczy,

Kacper Płażyński w Gdańsku,

Sebastian Pieńkowski w Gorzowie Wielkopolskim.

W Poznaniu PiS poprze wydawcę Tadeusza Zyska.

Źródło: PAP