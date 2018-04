Rodzice chcą zabrać Alfiego Evansa do domu. „Alfie nie potrzebuje dłużej intensywnej opieki medycznej”

Moglibyśmy ciągnąć ten temat dalej, ale czy to byłaby właściwa decyzja? Dzisiaj będziemy mieli spotkanie z lekarzami w Alder Hay i zaczniemy prosić o możliwość pójścia z nim do domu – stwierdził ojciec dziecka. Przeniesienie Alfiego może być wstępem do próby wywiezienia go z kraju.

Alfie nie potrzebuje dłużej intensywnej opieki medycznej. Leży na łóżku i otrzymuje do płuc litr tlenu – cała reszta to on – powiedział rodzic. Jego zdaniem lekarze nie są już dłużej potrzebni. Szczególnie ci, którzy próbowali „ratować” chłopca.

ZOBACZ: Skandal! Szef izraelskiego Knesetu o 17-latce, która spoliczkowała izraelskiego żołnierza. „Powinna dostać kulkę, przynajmniej w kolano” [VIDEO]

We wtorek Wysoki Trybunał odrzucił wniosek o wyrażenie zgody na przewiezienie chłopca do Włoch, przychylając się do opinii lekarzy, że doszło do nieodwracalnych zmian w mózgu, które pozbawiły go zmysłów wzroku, słuchu, smaku i czucia, a dalsza terapia „nie leży w jego najlepiej pojętym interesie” i może być nie tylko „daremna”, ale także „nieludzka”.

Jednakże sadzią Anthony Hayden stwierdził, że w ostatnich dniach życia chłopiec powinien znajdować się pod opieką: w hospicjum, w domu lub na szpitalnym oddziale.

SPRAWDŹ: Nowe informacje ws. Alfiego Evansa. Polska lekarka, która leczył chłopczyka mówi wprost „Tam dziecko zostało wręcz uwięzione. To jest pogwałcenie praw człowieka, praw do życia”

Jeżeli rodzicom uda się uzyskać zgodę lekarzy z Alder Hey na zabranie Alfiego do domu to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż będą próbowali wywieźć go z kraju.

Na chłopca czekają już specjalistyczne placówki we Włoszech. Do tej pory, władze placówki utrudniały rodzicom kontakt z Alfiem.

Źródło: PAP/wolnosc24.pl