Ustawili na torach barykadę. Uderzył w nią pociąg towarowy, Pendolino ostro hamował

Ten, kto to zrobił, wykazał się skrajną nieodpowiedzialnością i głupotą. Wchodząc na tory w miejscu, gdzie jest to zabronione, sam mógł narazić się na niebezpieczeństwo i potrącenie przez pociąg, a jednocześnie doprowadzić do jego wykolejenia i tragicznych w skutkach konsekwencji – powiedziała Dorota Szalacha z PKP.

W Tarnowie niedaleko przebudowywanego wiaduktu przy al. Tarnowskich nieznani sprawy wznieśli barykadę na torach. Składała się z betonowego pustaka oraz desek.

Policja oraz Straż Ochrony Kolei próbują ustalić sprawców bezmyślnego czynu. W poniedziałek w barykadę uderzył pociąg towarowy.

Niedługo później przed tym, co zostało z barykady hamował Pendolino kursujący na trasie Przemyśl-Gdynia.

Do tej pory zabezpieczono nagrania z monitoringu. Za możliwość spowodowania katastrofy w ruchu lądowym sprawcom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Nie jest to pierwszy taki przypadek w Tarnowie. W zeszłym roku policja namierzyła i aresztowała ludzi, którzy również zablokowali torowisko.

Źrodło: polsatnews.pl