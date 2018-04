Amerykanie wyłamali zamki i siłą weszli do rosyjskiej placówki [VIDEO]

Według świadków, pracownicy Departamentu Stanu wyłamali zamki i siłą weszli do budynku konsulatu. Walery Timaszow, który pełnił rolę konsula generalnego w Seattle, działania Amerykanów nazwał „zajęciem” rosyjskiej posiadłości. Zaledwie dzień wcześniej konsulat został opuszczony przez pracowników, czego powodem jest nakaz opuszczenie kraju wydany po zamachu dla Skripala. Z USA ma wyjechać 60 osób.

Amerykanie nie tracą czasu. Zaledwie dzień po opuszczeniu przez rosyjski personel konsulatu w Seattle na miejscu pojawiła się ekipa z Departamentu Stanu. Ich cel był jasny – dostać się na teren placówki dyplomatycznej.

Podczas gdy próbowali sforsować ogrodzenie konsulatu, na miejsce przybyli byli pracownicy. Rosjanie nagrali próby pracowników Departamentu Stanu. Materiały video trafił do internetu, w tym również na Twitter rosyjskiej ambasady.

Rosjanie oskarżyli również Amerykanów o „włamanie na teren placówki”. Jednak jeden z urzędników Departamentu Stanu stwierdził: o północy nieruchomość nie była już autoryzowana do żadnych celów dyplomatycznych lub konsularnych i nie obejmowały jej żadne przywileje ani immunitety.

Pracownicy konsulatu mieli opuścić placówkę do północy 24 kwietnia. Łącznie z USA będzie musiało wyjechać 60 rosyjskich dyplomatów. Jest to odwet Zachodu za próbę zamordowania byłego podwójnego szpiega Siergieja Skripala.

W odpowiedzi Rosja również zapowiedziała, że usunie z kraju 60 przedstawicieli amerykańskiej dyplomacji.

US special services are trying to enter Russian diplomatic property in Seattle pic.twitter.com/sRGCSDOZGD

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 25 kwietnia 2018