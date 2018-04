Co się wydarzy w kraju i na świecie? Spotkania, informacje, rocznice na piątek 27 kwietnia

Dziś jest piątek, sto siedemnasty dzień roku. Wschód słońca o godz. 5.13, zachód o 19.54. Imieniny obchodzą: Teofil, Zyta oraz Żywisław.

Rocznice:

– 126 lat temu w Petersburgu przeciwnicy reform Sejmu Czteroletniego, pod hasłem obrony zagrożonej wolności, zawiązali konfederację przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i Konstytucji 3 Maja; przywódcy konfederacji uzgodnili z Katarzyną II, że po dotarciu do Polski, przy ochronie Rosjan, ogłoszą jej akt w Targowicy; dokument miał zostać wydany pod nieprawdziwą datą – 14 maja.

– 99 lat temu Stolica Apostolska oficjalne uznała państwo polskie.

– 87 lat temu w Poznaniu urodził Krzysztof Komeda, właściwie Krzysztof Trzciński, jeden z najbardziej znanych polskich kompozytorów i pianistów jazzowych, twórca muzyki m.in. do filmów „Niewinni czarodzieje” i „Dziecko Rosemary”. Zmarł 23 kwietnia 1969 r.

– 79 lat temu w Rabie Wyżnej urodził się kardynał Stanisław Dziwisz; doktor teologii, od 1967 do 1978 r. kapelan ks. kardynała Karola Wojtyły; w latach 1978-2005 pełnił funkcję osobistego sekretarza papieża Jana Pawła II; metropolita krakowski w latach 2005-2016.

– 78 lat temu na rozkaz dowódcy SS Heinricha Himmlera na terenie byłych polskich koszar artyleryjskich w Oświęcimiu rozpoczęto budowę KL Auschwitz.

– 71 lat temu w Poznaniu rozpoczęły się pierwsze po zakończeniu II wojny światowej Międzynarodowe Targi.

– 62 lata temu Sejm PRL uchwalił ustawę o amnestii, na mocy której więzienia opuściło ponad 35 tys. osób, głównie więźniów skazanych przez komunistyczne władze za działalność niepodległościową.

– 21 lat temu w Krakowie zmarł Piotr Skrzynecki, założyciel kabaretu Piwnica pod Baranami, jego wieloletni konferansjer i lider.

– 4 lata temu w Rzymie papież Franciszek ogłosił świętymi Jana XXIII i Jana Pawła II; w mszy kanonizacyjnej uczestniczyło ok. 800 tys. wiernych.

Planowane wydarzenia w kraju:

Prezydent Andrzej Duda ma dziś podpisać ustawę umożliwiającą odzyskanie pieniędzy błędnie przelanych na konto odbiorcy. Nowela była inicjatywą ustawodawczą głowy państwa.

W myśl nowych przepisów właściciel konta, na które trafiła błędna wpłata dostanie od banku natychmiast informację, że to nie są jego pieniądze. Ustawa wprowadza zarazem możliwość egzekucji tych środków, jeśli błędny adresat nie będzie chciał ich dobrowolnie oddać.

Dziś ma odbyć się posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa – pierwsze po wyborze przez Sejm nowych sędziów-członków Rady i po rezygnacji I prezes SN Małgorzaty Gersdorf z funkcji przewodniczącej. Posiedzenie będzie poświęcone wyborowi nowego przewodniczącego KRS.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczną się dziś trzydniowe obrady XXI Forum Polonijnego organizowanego przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, WSKSiM wraz z Instytutem im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość” oraz PSM-G im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. W tym roku odbędą się one pod hasłem „W trosce o patriotyczne wychowywanie młodzieży. Stulecie odzyskania niepodległości”.

Sąd Apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w sprawie zabójstwa małżeństwa Doroty i Zbigniewa S. z Gliwic, do którego doszło niemal 17 lat temu. Sąd pierwszej instancji wymierzył dwóm oskarżonym o tę zbrodnię dożywocie, a trzeciemu – 12 lat więzienia. Dwaj inni mężczyźni odpowiadający za uprowadzenie małżeństwa, zostali skazani na kary po 3,5 roku więzienia. Wyrok zaskarżyła obrona – domagając się uniewinnienia, ponownego procesu lub łagodniejszych kar. Prokuratura nie składała apelacji.

Do zbrodni doszło we wrześniu 2001 r. Policjanci rozwikłali sprawę dopiero po kilkunastu latach; wtedy też udało się odnaleźć zakopane w lesie ciała ofiar. Jak wynika z przebiegu procesu, skazani wtargnęli do mieszkania małżeństwa S., oboje skrępowali i wywieźli, a potem przetrzymywali przez kilka dni w bunkrze, by na koniec zamordować, a ciała zakopać. Kobieta zmarła w wyniku uduszenia, a mężczyzna w wyniku obrażeń, po licznych uderzeniach twardym przedmiotem.

Planowane wydarzenia na świecie:

PANMUNDŻOM – Spotkanie przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem po stronie południowokoreańskiej na linii demarkacyjnej pomiędzy oboma państwami.

WASZYNGTON – Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak składa wizytę w Stanach Zjednoczonych. W drugim dniu pobytu szef MON spotka z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem. Błaszczak zapowiadał, że podczas wizyty będzie przedstawiał propozycje związane ze zwiększeniem liczby amerykańskich żołnierzy służących w Polsce.

WASZYNGTON – Rozmowy prezydenta USA Donalda Trumpa z kanclerz Niemiec Angelą Merkel. Wśród tematów umowa nuklearna z Iranem, sytuacja w Syrii, wydatki na obronność, handel i gazociąg Nord Stream 2.

WASZYNGTON – Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Zaplanowano spotkania z przywódcami głównych organizacji żydowskich.

BRUKSELA – Spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Szefowie dyplomacji mają dyskutować na temat stanu stosunków z Rosją, sytuacji na Bliskim Wschodzie, w tym w Syrii i Iraku, o wzmocnieniu misji szkoleniowych w Afganistanie oraz „polityce otwartych drzwi”, głównie w odniesieniu do perspektywy poszerzenia NATO o kraje Bałkanów Zachodnich i Gruzję.

WUHAN – Rozmowy prezydenta Chin Xi Jinpinga z premierem Indii Narendrą Modim; do 28 kwietnia.

MOSKWA – Sąd Miejski rozpatrzy apelację od wyroku ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze dla byłego gubernatora obwodu kirowskiego Nikity Biełycha. Wyrok w sądzie niższej instancji zapadł 1 lutego. Biełych został zatrzymany latem 2016 roku i oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości łącznie 600 tys. euro. Jego aresztowanie odebrano jako uderzenie w liberalną opozycję, z którą Biełych w przeszłości był związany.

PEKIN – Zakończenie sesji Stałego Komitetu Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli parlamentu ChRL.

WATYKAN – Czwarta rocznica kanonizacji Jana Pawła II.

