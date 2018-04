Ilu jest Polaków w polskim Sejmie? Wszystko okaże się już 7 maja

Poseł partii Wolność Jacek Wilk postanowił sprawdzić ilu w polskim parlamencie jest Polaków. Wilk złożył w Sejmie list do prezydenta USA Donalda Trumpa z prośbą o nie podpisywanie niedawno przyjętej przez amerykański Kongres ustawy 447. Każdy z posłów może się pod listem podpisać.

Na konferencji prasowej poseł Jacek Wilk wyjaśnił, że list do prezydenta Trumpa polscy parlamentarzyści będa mogli podpisywac przez najbliższe 10 dni, do 7 maja.

Potem list z podpisami zostanie wysłany do Białego Domu.

Wilk podkreślił, że takie działanie jest uprawnione dokładnie na takiej samej zasadzie na jakiej amerykańscy kongresmeni napisali list do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie ustawy o IPN.

Izba Reprezentantów Kongresu USA jednomyślnie, przez aklamację, przyjęła we wtorek 24 kwietnia ustawę o „sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono” (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu.

Daje ona Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu oraz wspierania ich poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków, które nie mają spadkobierców.

Chodzi o wyłudzenie olbrzymich pieniędzy od Polski przez ludzi i organizacje, któr nie mają niec wspólnego z ofiarami niemieckiej zbrodni ludobójstwa. Jest to oczywisty cios w Polskę, który może nas kosztować bilion złotych! Oznacza to praktycznie uczynienie z Polakó niewolników organizacji żydowskich.

Teraz zobaczymy kto z posłów jest polskim patriotą. Czy w potulnym wobec USA i Izraela PiSie znajdą się jacyś odważni Polacy?

Poniżej nagranie z konferencji posła Jacka Wilka.

Źródło: fb