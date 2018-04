Niewiarygodne! Jednak będzie demilitaryzacja półwyspu koreańskiego

Po raz pierwszy w historii dyktaor z Korei Północnej odbył wizytę u swego południowego sąsiada. Kim Dzong Un, przywódca komunistycznego reżimu i Mun Dze, prezydent Korei Południowej spotkali się we wsi Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej, która dzieli oba kraje od zakończonego 65 lat temu konfliktu zbrojnego.

Na spotkaniu obu szefowie państw zgodzili się, że ich celem jest pełna denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego, i postanowili razem dążyć do zawarcia formalnego układu pokojowego – wynika z podpisanego przez nich w piątek wspólnego oświadczenia.

„Korea Południowa i Północna potwierdziły wspólny cel osiągnięcia wolnego od broni nuklearnej Półwyspu Koreańskiego poprzez pełną denuklearyzację” oraz do „aktywnego poszukiwania wsparcia i współpracy społeczności międzynarodowej” w tym celu – napisano w dokumencie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że zapewnienia o dążeniu do wolnego od broni nuklearnej półwyspu były już wcześniej wygłaszane przez północnokoreańskich przywódców, a podpisane w piątek oświadczenie nie wymienia żadnych konkretnych środków w celu osiągnięcia rozbrojenia. Taka deklaracja może jednak wystarczyć, aby odbyło się planowane na maj lub czerwiec spotkanie Kima z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

– To pozytywny pierwszy krok do redukcji napięć na półwyspie, ale jest jeszcze daleka droga do kluczowej kwestii denuklearyzacji” – ocenił specjalista od spraw koreańskich z Uniwersytetu Lingnan w Hongkongu Brian Bridges.

Oba państwa zobowiązały się również do aktywnego dążenia do trójstronnych rozmów z udziałem obu Korei i USA oraz czterostronnych rozmów z udziałem Chin, by ogłosić koniec wojny koreańskiej i zbudować długotrwały i solidny pokój – wynika z oświadczenia. Chiny i USA brały udział w wojnie koreańskiej i były sygnatariuszami rozejmu.

„Zakończenie nienaturalnego stanu rozejmu i stworzenie solidnego pokoju na Półwyspie Koreańskim jest historyczną misją, która nie może być dłużej odwlekana” – napisano w dokumencie.

Obie strony uzgodniły „całkowite wstrzymanie wszelkich wrogich działań przeciwko sobie w każdej dziedzinie, w tym na lądzie, w powietrzu i na wodzie, które są źródłem napięć wojskowych i konfliktu” .

W związku z tym obie Koree postanowiły zmienić oddzielającą je strefę zdemilitaryzowaną w „strefę pokoju w prawdziwym znaczeniu”, co oznacza m.in. zaprzestanie przekazów propagandowych przez głośniki oraz rozrzucania ulotek wzdłuż linii demarkacyjnej – napisano. W maju mają się również odbyć rozmowy wojskowe pomiędzy generałami z obu krajów.

Przywódcy zobowiązali się również do wysiłków na rzecz rozwiązania kwestii humanitarnych wynikłych z podziału kraju, w tym do umożliwienia spotkań rozdzielonym krewnym przy okazji dnia wyzwolenia 15 sierpnia br.

Kim i Mun zgodzili się „prowadzić częste i szczere dyskusje na tematy kluczowe dla narodu koreańskiego” poprzez „regularne spotkania i bezpośrednie rozmowy telefoniczne” – czytamy w oświadczeniu. Ma to wzmocnić wzajemne zaufanie i wspomóc dążenia do poprawy dwustronnych relacji, jak również do pokoju, dobrobytu i zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego.

„W tym kontekście, prezydent Mun Dze In zgodził się odwiedzić Pjongjang tej jesieni” – napisano.

W piątek rano Mun przywitał Kima na granicy w strefie zdemilitaryzowanej, po czym obaj przywódcy przez prawie dwie godziny rozmawiali za zamkniętymi drzwiami w Domu Pokoju w Panmundżomie. Po południu wspólnie wzięli udział w ceremonii sadzenia sosny, która ma symbolizować pokój i dobrobyt na Półwyspie Koreańskim.

Było to trzecie spotkanie przywódców obu Korei w historii i pierwsze od 11 lat, jak również pierwszy raz od zakończenia wojny, gdy przywódca Korei Płn. przekroczył granicę z Południem.

