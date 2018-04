PiT-y w kosmosie. Janusz Korwin Mikke: „Podatek dochodowy jest po to by ludzie nie pracowali!” [VIDEO]

Politycy partii Wolność wysłali PiT-y w kosmos. Dwie rzeczy na świecie są nieuniknione: śmierć i podatki, ale nie mogą to być podatki od dochodu, ani od transakcji kupna-sprzedaży, bo one szkodzą gospodarce – mówił w piątek w Krakowie przewodniczący partii Wolności Janusz Korwin-Mikke.

Podczas happeningu przed Urzędem Skarbowym przy ul. Grodzkiej w Krakowie politycy „wysłali” zeznanie podatkowe w kosmos.

Wielkoformatowa kopia rozliczeń podatkowych została przywiązana do baloników z helem, początkowo nie chciała wznieść się w górę, udało się to dopiero po zmniejszeniu formularza.

-„Sprzeciwiamy się w ten sposób symbolicznie istnieniu podatku dochodowego i całej związanej z nią biurokracji, która obciąża gospodarkę i przeszkadza w budowaniu naszego dobrobytu” – mówił wiceprezes partii Wolność Konrad Berkowicz.

-„Premier Mateusz Morawiecki obiecuje podatki a to obniżyć, a to podwyższyć, a to obniżyć, a zawsze kończy się na tym, że podwyższa. Tu 600, tam 600 i ci bogaci zaczynają pomału znikać z Polski” – mówił Janusz Korwin-Mikke.

Przyznał, że podatki są konieczne. „Dwie rzeczy na świecie są nieuniknione: śmierć i podatki jak wiadomo, ale nie mogą to być podatki od dochodu ani od transakcji kupna-sprzedaży, bo one szkodzą gospodarce. Samochód, jeździ, warczy, smrodzi. Można go opodatkować. Natomiast, jeśli opodatkuję kupno-sprzedaż, to zahamuję handel samochodami i zaszkodzę gospodarce” – tłumaczył polityk.

Berkowicz, który jest kandydatem partii Wolność na prezydenta Krakowa odnosząc się do faktu, że jednym z jego kontrkandydatów będzie wystawiona przez Zjednoczoną Prawicę posłanka PiS Małgorzata Wassermann, podkreślił, że jego „najważniejszym celem jest odsunięcie od władzy obecnie urzędującego prezydenta Jacka Majchrowskiego.

„W Krakowie Majchrowszczyzna powinna się skończyć” – powiedział. „Jestem przekonany, że Jacek Majchrowski wystartuje, dlatego, że system związany z jego prezydenturą – powiązań i synekur dla ludzi nie pozwoli mu nie wystartować” – mówił Berkowicz.

-„Im więcej silnych kontrkandydatów pana prezydenta, tym lepiej. Natomiast pani Wassermannowej będę się obawiał albo nie, kiedy będzie moją kontrkandydatką, czyli mam nadzieję w drugiej turze” – powiedział. Podkreślił, że on sam – podobnie jak w poprzedniej kampanii wyborczej w 2014 r. – będzie walczył ze smokiem biurokracji.

Nczas.com/ PAP/ Facebook