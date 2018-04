Pogaństwo wraca na Litwę. Wierzenia Bałtów ze wsparciem posłów

Grupa 22 litewskich posłów z różnych opcji politycznych dąży, by Romuva – uznawany przez państwo związek wyznaniowy odwołujących się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów – został uznany za wspólnotę religijną.

Dziennik „Lietuvos Żinios” pisze w piątek, że jeżeli związek Romuva uzyska taki status, to będzie mógł udzielać ślubów oraz na wniosek rodziców religia wierzeń Bałtów będzie wykładana w szkołach. Wspólnotom religijnym przysługują też ulgi podatkowe. Poza tym nadawca publiczny jest zobowiązany do udzielania im czasu antenowego.

Do tradycyjnych wspólnot religijnych obecnie na Litwie są zaliczani katolicy, prawosławni, staroobrzędowcy, Karaimi, sunnici, Żydzi i ewangelicy.

Argumentem do uznania Romuvy za oficjalną wspólnotę religijną ma służyć fakt, że jest to największa nietradycyjna wspólnota religijna na Litwie. Zrzesza ponad 5 tys. osób.

Zgodnie z litewskim ustawodawstwem związek wyznaniowy może być uznany za wspólnotę religijną, jeżeli ministerstwo sprawiedliwości wyda odpowiednie rekomendacje. Takie rekomendacje ministerstwo przedstawiło już sejmowemu komitetowi praw człowieka.

„Romuva spełnia wszystkie wymogi prawne i proponujemy, by Sejm rozpatrzył kwestię uznania tego związku za wspólnotę religijną” – powiedział litewskiemu dziennikowi przewodniczący sejmowego komitetu praw człowieka Valerijus Simulik.

Związek wyznaniowy Romuva został zarejestrowany w 1992 roku. Swoimi tradycjami nawiązuje do wspólnoty działającej w okresie międzywojennym na Litwie Kowieńskiej i odwołuje się do przedchrześcijańskich wierzeń Bałtów. Nazwa Romuva pochodzi od nazwy Romowe, w religii etnicznej Bałtów było to miejsce, które stanowiło centrum kultu bałtyjskich bóstw. Romuva jest członkiem Światowego Kongresu Religii Etnicznych. (PAP)