Szok! Kompletnie pijany kierowca wjechał rozpędem w dwóch 14-latków! Pijak uciekł z miejsca wypadku [VIDEO]

Co tam się stało? Na jednym z łukowskich przejść dla pieszych doszło do tragicznego wypadku. Rozpędzony samochód wjechał w dwóch 14-latków, którzy przechodzili przez jezdnię. Kierowca natychmiast uciekł, był kompletnie pijany! Miął 2,5 promila alkoholu.

Wszystko nagrały kamery monitoringu miejskiego. Dwóch niczego niespodziewających się chłopców przechodziło po pasach na praktycznie pustej ulicy. Nagle wpadło na nich rozpędzone czarne audi, uderzając w nich z impetem.

Co się stało z tymi chłopcami? Pierwszy z nich natychmiast się podniósł. Drugi został bardziej kontuzjowany. Na miejsce natychmiast wezwano karetkę, która zabrała ich do szpitala. Szczęśliwie ich życiu i zdrowiu nic nie zagraża.

Jak podaje Policja ustalenie tożsamości pirata drogowego nie zajęło im zbyt wiele czasu. Po przeanalizowaniu nagrań z kamer monitoringu, okazało się, że zaledwie dwie minuty po wypadku, czarne audi podjechało pod jeden z łukowskich barów.

Chwilę później oddaliło się w stronę osiedla. Wystarczyły dwie godziny i policjanci wiedzieli gdzie znajduje się samochód, który potrącił 14-latków.

Okazało się, że samochodem kierował 35-letni łukowianin. Mężczyzna był kompletnie pijany – miał 2,5 promila alkoholu we krwi!

Pomimo zapewnień, że to nie on potrącił dzieci, kierowca trafił do aresztu, gdzie zostanie przesłuchany, gdy wytrzeźwieje.

Poniżej nagranie.

Nczas.com/ Policja.pl/ o2.pl