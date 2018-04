Wasserman, Sonik, Gibała, Berkowicz – kto weźmie Kraków? Pierwsze sondaże samorządowe

Już wkrótce wybory samorządowe. PiS właśnie ogłosił swoich kandydatów na prezydentów największych miast. Choć emocje budzi przede wszystkim wyścig o stolicę, to nie można zapominać o innych ośrodkach. W Krakowie, podobnie jak w Warszawie, zapowiada się ostra batalia między PiS-em i opozycją.

W sondażu zleconym przez jednego z przedsiębiorców pierwsze miejsce w Krakowie zajęła Małgorzata Wassermann, która od 2015 r. zasiada w sejmowych ławach i jest szerzej znana z prac komisji ds. Amber Gold. Badanie wskazało, że może liczyć na 31 proc. głosów.

Na drugim miejscu uplasował się Bogusław Sonik z PO, który uzyskał w badaniu wynik na poziomie 20 proc. Tuż za nim znalazł się niezależny kandydat Łukasz Gibała – 19 proc. Gibała od wielu lat ubiega się o prezydenturę, jednakże za każdym razem przegrywał z aktualnym prezydentem Jackiem Majchrowskim.

Wśród ankietowanych 4 proc. zagłosowałoby na posłankę ruchu Kukiz’15 Agnieszkę Ścigaj. Kandydat partii Wolność, Konrad Berkowicz uzyskałby 3 proc głosów. Identyczny wynik osiągnął Tomasza Leśniaka, miejski aktywista.

Jeżeli doszłoby do drugiej tury, wynik wyborów mógłby się zmienić. W wypadku konfrontacji Wasserman i Sonika zwyciężyłby ten drugi. Posłanka PiS-u poniosłaby również klęskę w starciu z Łukaszem Gibałą.

Sytuacja wyborcza w Krakowie jest bardzo specyficzna. Mimo iż w radzie miasta ścierają się przede wszystkim interesy PO i PiS to miastem niepodzielnie od wielu lat rządzi Jacek Majchrowski, który umiejętnie wykorzystuje konflikt między stronnictwami.

Aktualny prezydent wciąż nie ogłosił decyzji o starcie w wyborach. Jego kandydatura mogły zupełnie wywrócić całą klasyfikację. Do walki o fotel wyborczy nakłaniają Majchrowskiego PO i PSL.

Jestem umówiony z panem Jackiem Majchrowskim. Jeżeli zdecyduje się kandydować, to Platforma Obywatelska go poprze. Liczę na to. Gdyby nie podjął takiej decyzji, to wierzę, że uda nam się w Krakowie stworzyć szeroką koalicję obywatelską, także ze środowiskiem pana Majchrowskiego, która wyłoni wspólnego kandydata. Wszystko powinno być wiadome w maju – stwierdził Grzegorz Schetyna.

Sondaż został wykonany przez pracownię IPSOS metodą wywiadu telefonicznego na próbie 1001 mieszkańców miasta.

Źródło: rp.pl/YT