Wzruszający spot od Respect US. Dzieci z Polski wspierają Alfiego Evansa! „Alfie jak wyzdrowiejesz przyjedź do nas do Polski, pogramy w piłkę” [VIDEO]

„Czasem pod łóżkiem są potwory. Ale nie można ich się bać. Tak mówi mama. Alfie Evans też ma mamę, która nie chce żeby się bał. Bo go kocha. Jego tata walczy z potworami. Jak rycerz”-mówi trzech małych chłopców. Są to trzej bracia: Staś, Franek i Leonek. To wzruszające nagranie podbija sieć.

Bracia zapraszają Alfiego, żeby- gdy już wyzdrowieje- przyjechał do Polski i zagrał z nimi w piłkę.

Czytaj też: Nowy świadek w sprawie śmierci Magdaleny Żuk. „Była roztrzęsiona. Drżały jej ręce”

Twórcy akcji Respect US postanowili zaangażować się w akcję dla Alfiego Evansa, chłopca, który decyzją sądu został odłączony od aparatury podtrzymującej jego życie.

Przypomnijmy, że 2-latka skazywano na pewną śmierć po odłączeniu maszyny wspierającej oddychanie. Jednak mały Alfie nie umarł i po długim czasie zdecydowano o jego ponownym podłączeniu.

Tą sprawą żyła cała Polska i Europa. Zaangażował się w nią między innymi papież Franciszek, który apelował o transport chłopca do Włoch. Prezydent Duda składał wyrazy solidarności i chęci pomocy.

Jednocześnie w wielu miejscach na całym świecie organizowane są protesty pod ambasadami Wielkiej Brytanii.

Autorzy akcji Respect US przygotowali specjalny spot dedykowany młodemu Brytyjczykowi. Występuje w nim trzech chłopców, którzy wspierają Alfiego. Nagranie jest bardzo wzruszające i mocne w swoim wydźwięku.

Poniżej nagranie.

Jeżeli chcemy żeby z Polski wyszła iskra, która podpali świat ogniem Prawdziwej Miłości, sami musimy ją wskrzesić. Dziś chcemy mówić głośno za tych, których nie słuchają wielcy tego świata. Szanujcie życie! #RespectLife #SaveAlfieEvans 🇵🇱🇬🇧 pic.twitter.com/gUTTK83ZO2 — Respect Us (@RespectUsPL) April 26, 2018

Tak na ten film zareagowali internauci.

Wow! Mocny przekaz! No pięknie Panowie i Panie i dzieciaki! No pięknie :)) Moi rodacy!! Szacunek za mega dobrą robotę, którą robicie! Jakby co to chętnie wspomogę, jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy. — Bartosz Romanowski (@Baroman1990) 26 kwietnia 2018

Co w Was takiego jest, że zawsze potraficie ze starego facet łzy wycisnąć — Henryk Wisłowski (@kapitanhak44) 26 kwietnia 2018

Polska to jest jednak cudowny kraj.

Fantastyczny pomysł.

👏🇵🇱#AlfieEvan #AlfieEvansPoland — Piotruś Pan (@Piotr4321) 26 kwietnia 2018

Mnie wzrusza do głębi, ale chciałabym żeby przede wszystkim wzruszyło niewzruszonych. — Kasia (@Kasia2504) 26 kwietnia 2018

Wszystkie Dzieci mają prawo do dzieciństwa spokojnego i beztroskiego a my mamy obowiązek im to zapewnić…Nigdy, nawet w najszlachetniejszym celu nie pochwalę angażowania Dzieci w sprawy „dorosłych”, ani tu ani gdziekolwiek. — teerzetpeies (@kaziktrzpis) 26 kwietnia 2018

Przeczytaj też: Świat czeka na to od 68 lat! Koniec wojny pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową w tym roku.

Nczas.com/ Twitter/ Wprost.pl