Alfie Evans zabity w szpitalu Alder Hey. „Faszystowska Wielka Brytania poszła o wiele dalej”

Alfie Evans nie żyje. Dziś w nocy zmarł niespełna dwuletni chłopiec cierpiący na niezidentyfikowaną chorobę, na którego wydano wyrok śmierci.

Lekarze ze szpitala Alder Hey stwierdzili, że nie są w stanie dalej leczyć Alfiego Evansa i nie widzą szans na poprawę jego stanu zdrowia.

Mimo iż zgłosiła się chętna do podjęcia prób leczenia placówka we Włoszech, to sąd odmówił zgody na zabranie dziecka ze szpitala. Zapadł wyrok śmierci przez zagłodzenie.

Początkowo lekarze zakładali, że dziecko umrze po kilku minutach od odłączenia aparatury wspomagającej oddychanie – ostatecznie Alfie oddychał samodzielnie przez pięć dni, będąc w tym czasie głodzonym.

Od rana jest to „najgorętszy” temat na Twitterze. Internauci piszą, że „Wielka Brytania umarła”, padają też stwierdzenia o „faszystowskiej Wielkiej Brytanii”.

W nocy zmarł Alfie Evans. Przez te parę dni zrobiłeś więcej, niż ktokolwiek myśli 😢😢😢😢 pic.twitter.com/4iZf1EPNB6 — Marek Jakubiak💯🇵🇱 (@jakubiak_marek) April 28, 2018

Jeszcze niedawno rozmawiałem z @R_A_Ziemkiewicz, który mówił, że "w dziedzinie standardów wolności słowa to nie jest Wielka Brytania tylko Faszystowska Brytania". Twierdziłem, że przesadza, ale dziś nie tylko miał rację, ale "wielka" Brytania poszła o wiele dalej. #AlfieEvans — Mateusz Maranowski (@m_maranowski) April 28, 2018

hej @prezydentpl czy po zamordowaniu #AlfieEvans macie zamiar Jego oprawców wpuszczać do kraju? Liczę na to, że sędziowie orzekający i personel szpitala staną się persona non grata — Łukasz Paciok (@lukpac31) April 28, 2018

Ten mały, waleczny chłopczyk nie zmarł – został zamordowany, nie bójmy się nazywać rzeczy po imieniu. Śpij w spokoju aniołku, z dala od tej chorej cywilizacji, którą nam też próbują narzucić.#AlfieEvans pic.twitter.com/tOBUUpes7j — Monika Wantoła (@mwantola) April 28, 2018

Lekarze i sędzia dopięli swego – Alfie Evans nie żyje.

Pokój jego duszy.

Anglia umiera razem z chłopcem.

Już nawet mi nie szkoda, że muzułmanie przejmują wyspy i za chwilę pokażą ich mieszkańcom jak mają żyć.#AlfieEvans pic.twitter.com/uOp4C4GQs1 — Robert Grzechnik (@RobGrzechnik) April 28, 2018

Dlaczego #AlfieEvans musiał umrzeć? Bo dalsze leczenie byłoby kamieniem obrazy dla cywilizacji śmierci rozpanoszonej na Zachodzie. Zabijanie starych i chorych, zabijanie dzieci w łonach matek z powodu podejrzenia o chorobę – stało się tam smutną codziennością. Potworny świat. https://t.co/rmIM0zn9eS — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) April 28, 2018

Alfie Evans odszedł do Domu Ojca o godz. 3.30 czasu polskiego w sobotę 28.04.2018r.#AlfieEvans pic.twitter.com/FOXv3Uc0IP — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) April 28, 2018