Świat tego jeszcze nie widział! 13-latek ma ogon. Miejscowi uważają go za wcielenie bogów [VIDEO]

Świat tego jeszcze nie widział! Do niecodziennego incydentu doszło w Indiach. 13-letni chłopak ma na plecach prawdziwy ogon o długości 45 centymetrów. Miejscowi uważają, że jest on wcieleniem bogów i przychodzą do niego po błogosławieństwo.

Wielbionym nastolatkiem jest Sohail Shah, który urodził się z kępką gęstych czarnych włosów na plecach. Po pewnym czasie włosy zaczęły rosnąć i plątać się, aż uformowały się z nich długi kosmyk, który według hindusów przypomina ogon.

Jak podaje The Sun, Shah jest bardzo popularny w swojej okolicy, a jego sąsiedzi często przynoszą mu owoce. Jest też szczególnie traktowany w szkole.

„Nie jestem wcale zakłopotany z powodu mojego ogona. Urodziłem się z nim i teraz to jest bardzo ważna cześć mojego życia” – mówi nastolatek.

Shah podkreśla też, że nie ma żadnych problemów w codziennym funkcjonowaniu, które by wynikały z „ogona”, dlatego nie zamierza się go pozbyć.” – mówi na łamach The Sun.

Według brytyjskiego dziennika miejscowi wierzą, że Sohail Shah jest wcieleniem małpiego boga Hanumana.

„Dziadek chłopca uważa, że jest on darem od Boga. On jest cudownym chłopcem i jest bardzo spokojny. Jest też inteligenty i opiekuńczy, traktuje wszystkich z miłością i szacunkiem” – mowi Ashiq Shah.

„Cała rodzina korzysta na sławie Sohaila. Jesteśmy biedni, ale wszystkie nasze zmartwienia i smutki zniknęły od czasu jego narodzin” – mówi jego ojciec Sadiq Shah, który jest robotnikiem najemnym.

