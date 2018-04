Szok w USA! Syn Prezydenta w XXI wieku miał niewolnicę. Więził bezbronną kobietę przez 16 lat

Szok w USA! Niewolnictwo w XXI wieku w Teksasie. Małżeństwo miało przez 16 lat więzić i wykorzystywać młodą dziewczynę do prac domowych. Mieli ją przywieźć już jako 5-letnią dziewczynkę z wioski w Republice Gwinei. Ofiara zdołała uciec dzięki pomocy sąsiadów.

Mohamed Toure i Denise Cros-Toure przywieźli dziewczynkę do Teksasu w 2000 roku. Od tego momentu zaczął się jej koszmar. Na lotnisku w Dallas czekała na dziecko jej nowa rodzina. Małżeństwo Toure pokazali jej dom w Southlake, gdzie później przez 16 lat miała być niewolnikiem rodziny.

W środę 25 kwietnia Toure i Cros-Toure aresztowani zostali na podstawie federalnych zarzutów o wykorzystywanie małoletnich do przymusowej pracy.

Jak podaje „Washington Post” dziewczyna wykonywać miała wszystkie obowiązki domowe. Miała posłusznie gotować, prać, kosić trawę trawę czy wykonywać prace ogrodowe.

Do jej obowiązków należało także opiekowanie się pięciorgiem ich dzieci. Ponadto małżeństwo oskarżone jest o podrobienie dokumentów dziewczyny i pozbawienie jej możliwości edukacji.

Jak podają amerykańskie media, dziewczynie udało się uciec tylko dzięki pomocy sąsiadów. W trakcie procesu okazało się, że Toure jest synem pierwszego prezydenta Gwinei – Ahmeda Sekou Toure, który sprawował ten urząd od 1958 roku aż do swojej śmierci w 1984 roku.

Ofiara przekazała śledczym, że urodziła się w Gwinei i mieszkała tam z rodziną w jednopokojowym domu, krytym strzechą dachem i bez prądu.

Pewnego dnia ojciec miał zapytać ją, czy chciałaby pracować w mieście, a później miał przedstawić jej wizję mieszkania z inną rodziną. Wtedy zaczął się jej koszmar.

