Unia Europejska pokazuje swą prawdziwą twarz. Juncker świętuje 200 urodziny Marksa

Europoseł Marek Jurek poinformował na Twitterze, iż przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, będzie iczestniczyć w 200 rocznicy urodzin naczelnego ideologa komunizmu, Karola Marksa.

Czy to są obowiązki pamięci spoczywające na Unii Europejskiej? – pytał retorycznie na Twitterze.

Do donienień Jurka odniósł się także publicysta „Do Rzeczy”, Piotr Semka, który zwrócił uwagę, jak realia mają się do zapewnień o rzekomym chrześcijańskim dziedzictwie, na którym budowano fundamenty wspólnoty europejskiej.

Dygnitarze unijni coraz częściej ujawniają swoje komunistyczne sympatie. Przyglądając się bliżej sylwetkom unijnych elit można znaleźć w ich życiorysach wyraźne powiązanania z tą ideologią.

Gdy w 2016 roku zmarł Fidel Castro, wpis Junckera nie pozostawiał najmniejszych watpliwości. Symbol kubańskiej rewolucji z pewnością był dla niego postacią pozytywną.

Wraz ze śmiercią Fidela Castro, świat stracił człowieka, który dla wielu był bohaterem. Zmienił losy swojego kraju, a jego wpływy sięgały jeszcze o wiele dalej. Historia oceni dziedzictwo, jakie pozostawił – napisał na Twitterze.

Wtórowała mu szefowa unijnej dyplomacji, Federica Mogherini, która sama od 1988 roku należała do młodzieżówki partii komunistycznej.

Odchodzi w czasach wielkich wyzwań i niepewności, a także wielkich wyzwań w jego kraju – napisała.

Również i poprzedniczce Mogherini, Catherine Ashton, komunizm nie był obcy. W okresie Zimnej Wojny reprezentowała ona CND na zjazdach brytyjskiej Partii Komunistycznej. Miała za sobą także wieloletnią współpracę z periodykiem „Marxism Today” oraz komunistami w Holandii i Francji. Żywo występowała przeciwko działaniom rządu Margaret Thatcher oraz członkostwu Wielkiej Brytanii w NATO.

W Polsce wiele emocji wzbudziła kwestia przyznania tytułu honoris causa przez Uniwersytet Jagielloński byłemu przewodniczącemu Komisji Europejskiej, Jose Emmanuelowi Barroso. Powodem była jego przeszłość. Barosso był członkiem maoistowskiego Rewolucyjnego Ruchu Portugalskiego Proletariatu.

Dziś nad głównym wejściem do Parlamentu Europejskiego widnieje imię i nazwisko Altiera Spinellego. Kim był Spinelli? Był to skrajny komunista, którego radykalizm zaowocował wydaleniem go z szeregów partii komunistycznej. Opowiadał się on m.in za zniesieniem państw narodowych oraz własności prywatnej. Od 2010 roku działa przy Parlamencie Europejskim tzw. ‚Grupa Spinelli’ do której należy m.in Róża Thun.

Ku uwadze wszystkich odpowiadających o Unii jako dziedzictwie chadeków Schumana, Adenauera i de Gasperiego https://t.co/W1GH2SZcw5 — Piotr Semka (@PiotrSemka) April 28, 2018

Przewodniczący Komisji Europejskiej weźmie udział w obchodach 200-lecia urodzin Karola Marksa w Trewirze. Czy to są obowiązki pamięci spoczywające na Unii Europejskiej? — Marek Jurek (@marekjurek) April 27, 2018

With the death of #FidelCastro, the world has lost a man who was a hero for many. https://t.co/u0ULZoG8Fl — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) November 26, 2016

