Wyrok NSA: „Obowiązek szczepień wynika z przepisów prawa”. Rodzice będą surowo karani

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, rodzice, którzy nie stawią się z dzieckiem na badanie kwalifikacyjne, łamią tym samym prawo, ponieważ jest to jednoznaczne z odmową wykonania obowiązku ustawowego. Sprawę opisał w piątkowym wydaniu dziennik „Rzeczpospolita”.

Uwagę dziennikarzy zwrócił przypadek rodziców, na których nałożono grzywnę za nie stawienie się z córką na szczepienia. Służby miały nakazać im zaszczepienie dziecka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, odrze, śwince oraz różyczce.

Rodzice odmówili tłumacząc, że przepisy nie precyzują, jaką konkretną szczepionkę należy zastosować oraz w jakich dawkach. Sanepid ostatecznie zadecydował, że obowiązek szczepienia ochronnego dziecka wynika wprost z przepisów prawa i można go egzekwować administracyjnie.

Z kolei w kwestii typu jaką szczepionkę aplikować dziecku oraz w jakiej dawce decyduje sam lekarz. Obciążając rodziców karą finansową wyjaśniał, iż nie jest to kara za niewykonanie obowiązku, ale „środek do jego wykonania”.

Rodzice zdecydowali się zaskarżyć decyzję Sanepidu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, który jednak skargę oddalił. Swoją decyzję argumentował faktem, iż obowiązek szczepień wynika z przepisów prawa i jest bezpośrednio wykonalny a jego niedochowanie „skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego, którego rezultatem będzie poddanie dziecka szczepieniu ochronnemu”.

W odpowiedzi na tą decyzję rodzice dziecka złożyli skargę kasacyjną do NSA, który 25 kwietnia ją oddalił. Uznał, że to rodzice są odpowiedzialni za poddanie dziecka szczepieniom i dodał, że szczepienie poprzedzone jest wskazanymi badaniami, aby wykluczyć wszelkie przeciwskazania do jego przeprowadzenia. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego jest prawomocny.

Źródło: wprost.pl/nczas.com