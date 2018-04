Brytyjka zachwycona Polską! Opowiada o swoje miłości do naszego kraju [VIDEO]

Pesky Nova brytyjska vlogerka opowiada dlaczego jest zachwycona Polską. Kobieta na nagraniu mówi dlaczego zamiast w UK woli mieszkać w Polsce.

Pesky Nova, to początkująca vlogerka, która zamieniła Zjednoczone Królestwo na Polskę. Zapytana przez jednego z widzów o powody swojej przeprowadzki postanowiła opowiedzieć swoją historię na swoim kanale na YouTube.

Co ciekawe Pesky nie przyjechała jak to jest zazwyczaj nad Wisłę za swoją „polską miłością”, ani za lepszą pracą. To nie kasa, ani miłość, a więc co? Odpowiedź może was zaskoczyć!

Vlogerka opowiada o swoim pierwszym kontakcie z polskością. Gdy miała dziewięć lat po raz pierwszy spotkała się polską dziewczynką w podobnym wieku. Później, spędziły razem wspólnie wakacje.

Jej matka, Agata, która nie mówiła po angielsku, karmiła ją „broshem”, którego wtedy nie znosiła. Chodzi oczywiście o „barszcz”, który obecnie jej całkiem smakuje.

Polskość wróciła do niej znacznie później, gdy skończyła szkołę i poszła do pracy. Okazało się, że w jej otoczeniu znajduje się dużo naszych rodaków. Niejako spontanicznie zaczęła się z nimi rozmawiać, poznawać lepiej i coraz bardziej zakochiwać się w Polsce.

Z ich anegdotek, opowieści i wspomniem kształtował się powoli obraz kraju zupełnie innego, niż UK. W pewnym momencie myślała nawet, że czuje coś do pewnego Polaka, ale okazała się, że jedynie „zakochała się” w jego opowieściach o naszej ojczyźnie, jej kulturze, historii, kuchni.

Polski postanowiła osobiście poznać nasz kraj, który tak bardzo polubiła z opowieści innych.

Dodajmy, że Pesky w UK nie czuła się zbyt dobrze. Całe dnie spędzała w biurze, ciągle pracowała i czuła się nieszczęśliwa. „Nie miałam życie” – mówi na nagraniu.

Poniżej całe nagranie.

