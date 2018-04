Instytut Ordo Iuris żąda reakcji ONZ w sprawie Alfiego Evansa

Wykorzystując specjalny status konsultacyjny w ONZ, wzywamy Wysokiego Komisarza ONZ do zajęcia stanowiska w sprawie szeregu naruszeń praw Alfiego Evansa i jego rodziców – można przeczytać na Tweeterze Ordo Iuris. Organizacja przygotowała specjalną petycję, która trafi do Wysokiego Komisarza do spraw Praw Człowieka ONZ Zeida Ra’ad Al-Hussein’a.

Ordo Iuris wskazuje na poważne i głębokie naruszenie międzynarodowych gwarancji praw człowieka, w tym prawa rodziców do wyboru terapii oraz decydowania o sposobie zabezpieczenia dobra dziecka, jak również prawa samego dziecka do dostępu do ochrony zdrowia i opieki medycznej w najwyższym standardzie – napisano na stronie organizacji.

Polscy prawnicy asystowali rodzicom dziecka i zapewniali pomoc prawną już od grudnia 2017 r. Rodzice otrzymywali również pomoc ze strony Włochów. Mimo to nie udało się wpłynąć na decyzje brytyjskich sędziów, którzy najpierw nakazali odłączenie chłopca od aparatury, a następnie zabronili kontynuowania leczenia we Włoszech.

Instytut chce wykazać, że doszło do pogwałcenia wielu międzynarodowych norm prawnych. Chodzi m.in. o Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich, Konwencję o prawach dziecka oraz Konwencje o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Polscy prawnicy wskazali na konkretne artykuły.

Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka nie może milczeć w tej sprawie. Jego zadaniem jest stawianie czoła wyzwaniom związanym z pełną realizacją wszystkich praw człowieka i zapobieganiu ich dalszemu łamaniu na całym świecie. W tej sprawie jak w soczewce skupiają się współczesne problemy międzynarodowego systemu praw człowieka w roku 70 jubileuszu uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – stwierdził mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Ordo Iuris.

Pełny tekst petycji w języku angielskim można odnaleźć na stronie Ordo Iuris. Warto również dodać, że włoskie organizacje prolife i grupy prawe również zapowiadają działania w sprawie. Włoski senator Simone Pillon zapowiedział, że skieruję do rzymskiej prokuratury zawiadomienie o możliwość popełnienia przestępstwa. Włoski obywatel miał zostać zamordowany.

Źródło: ordoiuris.pl/FB/Twitter/wolnosc24.pl