Ludzie wierzą, że to wcielenie Boga. Wygląda jak niemowlę a w rzeczywistości jest 23-latkiem!

Manpreet Singh ma już 23 lata, mimo to wciąż wygląda jak roczne niemowlę. Co więcej jego zachowania również wskazują na rozwój psychiczny odpowiedni dla małych dzieci. Lekarze nie umieją tego wytłumaczyć.

Jak podaje Fakt24.pl Manpreet Singh rozwijał się jak zwykłe dziecko. Jednak gdy niemowlę skończyło pierwszy rok życia, jego rodzina zauważyła, że coś jest nie tak i przestał rosnąć. Zahamowaniu uległ również jego rozwój psychiczny.

Mimo, że Manpreet powinien już być dorosłym 23-letnim mężczyzną, to wciąż wygląda jak niemowlę i zna jedynie parę prostych słów.

Lakhwinder Kaur, ciotka mężczyzny opowiada, że 23-latek nauczył się komunikować z otoczeniem za pomocą gestów. Manpreet, podobnie jak małe dzieci, jest także mistrzem w naśladowaniu dorosłych. Mężczyzną nie opiekują się jego rodzice, tylko wujek z ciotką. – informuje fakt.pl .

„U rodziców przestaje jeść i cały czas płacze. Kiedy wraca do nas, zamienia się w tego samego wesołego i radosnego dzieciaka. Uwielbiamy go i sama myśl o tym, że go kiedyś zabraknie, odbiera mi głos” – mówi w rozmowie z DailyMail Lakhwinder Kaur.

Lekarze załamują ręce, i nie wiedzą jak to jest w ogóle możliwe.

„Zabraliśmy go do kilku lekarzy, ale jego stan się nie poprawił, zaakceptowaliśmy jego los i jesteśmy w pewnym sensie szczęśliwi, że jego radość rozświetla życie nam i innym. Lekarze powiedzieli, że muszą dokładnie go zbadać, zanim postawią diagnozę, ale nie mamy na to wystarczających środków” – mówi Kaur.

Jednak zagraniczni medycy sugerują, że 23-latek może cierpieć na bardzo rzadką chorobę genetyczną, znaną w nauce jako karłowatość typu Larona. Przejawia się ona tym, że organizm człowieka nie jest w stanie dostrzec i wykorzystać hormonu wzrostu.

Lokalni mieszkańcy miejscowości Punjab, w której żyje niezwykłe dziecko mają własną teorię. Wbrew sugestiom lekarzy, są przekonani, że Manpreet jest wcieleniem jednego z indyjskich bóstw. Dlatego też, pomimo choroby, jest bardzo lubiany w swoim otoczeniu. Niektórzy przypisują mu nawet magiczne moce.

Źródło: Fakt24/NCzas