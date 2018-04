Trump szantażuje Kongres. Co z tego wyniknie?

Prezydent Donald Trump poinformował zwolenników podczas swojego sobotniego wystąpienia, że jeśli Kongres nie przychyli się do jego pomysłu dotyczącego zwiększenia wydatków na zabezpieczenie granic, może on poprzeć zawieszenie rządu tej jesieni.

Podczas gdy prezydent Trump przemawiał w Michigan, w Waszyngtonie odbywał się bankiet dla korespondentów Białego Domu. Na uroczystości obecni byli także byli członkowie administracji Trumpa.

Musimy mieć granice i musimy mieć je szybko. Potrzebujemy bezpieczeństwa. Potrzebujemy muru i będziemy go mieć. Będziemy mieć to wszystko. Budowa tego muru sie rozpoczęła. Mamy 1.6 miliardów. Jeśli nie będziemy mieli bezpiecznych granic zamkniemy je – mówił.

Prezydent wskazał na datę 28 września. Wtedy to ma ponowić propozycję dotyczącą bezpieczeństwa granic.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom by to Meksyk zapłacił za budowę muru na granicy ze Stanami Zjednoczonymi, ostatecznie z Trump zażądał by to Kongres opłacił śmiały projekt. W zeszłym miesiącu podpisał projekt ustawy, która finansuje rząd do września, tuż po tym jak wyraził rozczarowanie pakietem wydatków obejmujących 1,6 miliarda dolarów na ochronę granic, ale nie na obiecany mur.