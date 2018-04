Tusk dorobił w Brukseli i chce wrócić

Szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, otrzymał wyróżnienie w postaci nagrody Polonicus 2018 Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus za promowanie Polski w Europie. Nagroda została mu wręczona w Akwizgranie.

Powodem przyznania nagrody było m.in jak podkreślano fakt, iż Donald Tusk pokazał, że miejsce Polski jest w sercu Europy. Były premier podkreślił to raz jeszcze odbierając statuetkę.

Szef Rady Europejskiej oswiadczył, że stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej to „nie jego meta”.

Kiedyś dorabiałem sezonowo za granicą, ale pracując tam wiedziałem, że to nie jest moja meta. Teraz też jestem „gastarbeiterem” w Brukseli i też wiem, że to jeszcze nie jest moja meta.

Pojawia się zatem pytanie czy Donald Tusk planuje wielki powrót do polskiej polityki? Na razie szef Rady Europejskiej nie zdradził jakie są jego dalsze plany po opuszczeniu obecnie piastowanego stanowiska w Brukseli.

Nagrodę Polonicus otrzymał także Jerzy Owsiak za wybitne zaangażowanie w rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Statuetkę odebrali też Benedykt i Róża Frąckiewiczowie dyrygent i pierwsza solistka chóru Benedictus z Wuppertalu za animację życia organizacji polskich oraz utrzymanie tradycji Chórów Polskich w Niemczech.

Deeply honoured to receive this year’s Polonicus award of the European Polish diaspora for building European unity and international dialogue. pic.twitter.com/3N5dzZtTpF

— Donald Tusk (@eucopresident) April 28, 2018