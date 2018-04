Będzie ostro. Pierwsza debata Jaki – Trzaskowski na początku maja

<strong><em>Patryk Jaki jutro obieca warszawiakom wszystko, choćby parkingi, które zaczynamy budować po to, aby uwolnić nasze place od samochodów. Proponuję debatę o funduszach europejskich, które #Warszawa straci przez Jakiego? Porozmawiajmy – 2.05 w dniu ogłoszenia propozycji budżetu UE</em> – napisał Rafał Trzaskowski. </strong>

Kandydat PO, który swoją kampanię, choć z początku nieoficjalnie, zaczął w listopadzie zeszłego roku, dąży do konfrontacji. Patryk Jaki wydaje się być gotowy do zwarcia.

<em>Będę wzywał do prawdziwej dyskusji o przyszłości Warszawy, ale również o tym, co się wydarzyło. Pamiętajmy, że Trzaskowski to wychowanek Hanny Gronkiewicz-Waltz. To jej były szef sztabu</em> – stwierdził wcześniej w niedziele wiceminister sprawiedliwości.

<strong>ZOBACZ: <a href=”http://wolnosc24.pl/2018/04/29/nergal-bedzie-popieral-roberta-biedronia-polska-potrzebuje-swiezej-krwi/”>Nergal będzie popierał Roberta Biedronia: „Polska potrzebuje świeżej krwi”</a></strong>

Kampania o fotel prezydenta Warszawy stała się bardzo zacięta od momentu oficjalnego ogłoszenia kandydata PiS-u. Patryk Jaki jest największym zagrożeniem dla warszawskiej Platformy.

Sztaby Jakiego i Trzaskowskiego prowadzą bardzo agresywne kampanie i wytykają przeciwnikom najmniejsze błędy. Warto przypomnieć choćby potknięcia językowe kandydata PO oraz wyśmiewany spot wiceministra sprawiedliwości, w którym zamiast zdjęcia warszawskiej Pragi pojawił się widok tej czeskiej.

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”pl”><p lang=”pl” dir=”ltr”>Czaskowski. Nie dość ze głupek ortografii nie zna, to kłamie jak z nut. Ale strasznie szczęśliwy, że wypatrzył w spocie Jakiego pomyłkę montażysty. <a href=”https://t.co/kBfQQStcjl”>https://t.co/kBfQQStcjl</a></p>— Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) <a href=”https://twitter.com/R_A_Ziemkiewicz/status/990574269523464192?ref_src=twsrc%5Etfw”>29 kwietnia 2018</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

<blockquote class=”twitter-tweet” data-conversation=”none” data-lang=”pl”><p lang=”pl” dir=”ltr”>Ja rozumiem że Pan jest z Opola,dlatego pragnę zauważyć iż w tym błyskotliwym spocie pokazuje Pan Pragę tylko że nie Warszawską a Czeską. NIE dla byleJakiej Warszawy <a href=”https://t.co/me4QZQJeaU”>pic.twitter.com/me4QZQJeaU</a></p>— Piotr Stary (@stary_piotr) <a href=”https://twitter.com/stary_piotr/status/990529947570769920?ref_src=twsrc%5Etfw”>29 kwietnia 2018</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

Z dotychczasowej walki medialne można wywnioskować, że Patryk Jaki liczy na głosy napływowej ludności Warszawy i dąży do maksymalnego wykorzystania faktu, iż kandydatura Trzaskowskiego jest swoistą kontynuacją rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Trzaskowskiemu zarzuca się również, że podczas wyborów do Sejmu startował z Krakowa. Starał się wtedy pokazać, jak bardzo związany jest z dawną stolicą Polski.

W wyborach prezydenta Warszawy zmierzą się poseł PO Rafał Trzaskowski i szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki. Startować mają też lider stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak oraz – jako kandydat SLD – b. minister kultury Andrzej Celiński. Rządząca od 12 lat miastem Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza ubiegać się o kolejną kadencję.

Źródło: PAP/twitter, wolnosc24.pl