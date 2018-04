Bitwa Jakubiak vs Zembaczyński: – Jesteś ostatnim chamem czytaj bydlakiem. – Pan nawilża PiS i Solidarnej Polsce

Nie milkną echa po skandalicznej wypowiedzi posła Nowoczesnej Witolda Zembaczyńskiego, który nazwał wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego „ostatnim barachłem”. „Uznaję, że jesteś ostatnim chamem – czytaj bydlakiem, graniczącym ze świnią” – napisał na Twitterze poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak.

„Myślałem, że Pan nawilża tylko PiS tu się okazuje, że także Solidarnej Polsce” – odpowiedział mu Zembaczyński.

Czytaj też: Świat na krawędzi wojny. Iran zapowiada „miażdżącą reakcję.” Netanjahu wystąpi dzisiaj ze specjalnym orędziem z bazy wojskowej

Poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński podczas swojego występu w TVP 3 Opole nazwał wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego „ostatnim barachłem” oraz zarzucił mu, że „robi politykę na swoim chorym dziecku”.

Chodzi o sytuację kiedy Zembaczyński zarzucił Jakiemu, że ten nie poświęca czasu swemu synowi, a jedynie wrzuca z nim zdjęcia na media społecznościowe. Na posła Nowoczesnej spadła fala krytyki.

Na wypowiedź Zembaczyńskiego stanowczo zareagował Marek Jakubiak z Kukiz’15, który zamieścił na Twitterze ostry wpis. „Uznaję, że jesteś ostatnim chamem – czytaj bydlakiem, graniczacym ze świnią.

Tym bardziej, że twoja partia walczy z mową nienawiści, powinni cię usunąć !!!!” – napisał. „Myślałem, że Pan nawilża tylko PiS tu się okazuje, że także Solidarnej Polsce” – odpowiedział mu Zembaczyński.

Oto jak całą sytuację komentują internauci.

Panie Marku, proszę nie obrażać rogacizny i nierogacizny!!!

W stosunku do Poseł @WZembaczynski słowa adekwatne to: kmiotek, wszarz, ciul, parszywiec, frajer,… oraz wiele innych synonimów. A może to „zembaczyński” będzie nowym określeniem jak „chuligan”.https://t.co/FTOhiwfbc0

— Jakub Perkowski #PL🇵🇱💯 (@JakubPerkowski) 29 kwietnia 2018