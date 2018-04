Dwa sondaże prezydenckie jednego dnia. Wyniki bardzo podobne. Promowanie homoprezydenta Słupska trwa

Na kogo zagłosował(a) by Pan(i) w wyborach na prezydenta Polski? Takie pytanie otrzymali badani, których o polityczne preferencje zapytali pracownicy Kantar Millward Brown. Najnowszy sondaż pokazuje również, kto wygrałby wybory, gdyby doszło do drugiej tury. Co ciekawe, nieco inne wyniki uzyskali ankieterzy Instytut Badań Pollster, którzy przeprowadzili identyczne badanie dla Se.pl

Zdecydowanym liderem w obu rankingach został Andrzej Duda. Prezydent pokonałby każdego z kandydatów. W badaniu Kantara uzyskał 44 proc., drugi sondaż dał mu 39-procentowe poparcie.

Na drugim miejscu, w obu sondażach znalazł się Donald Tusk, którego poprało 24 proc. ankietowanych (Kantar) i 26 proc. (Pollster). Na podium trafił jeszcze Robert Biedroń. W pierwszym badaniu prezydent Słupska uzyskał 15 proc. a w drugim 17 proc.

Czwartą pozycję zajął Paweł Kukiz, ale jego wynik różni się znacząco w obu badaniach. Ankietowani Kantara dali mu 4-procentowe poparcie. W badaniu dla Se.pl lider ruchu Kukiz’15 uzyskał aż 9 proc. głosów.

W sondażu Instytut Badań Pollster na piątej pozycji znalazł się Janusz Korwin- Mikke, na którego oddałoby swój głos 5 proc. osób. Były eurodeputowany nie został natomiast uwzględniony w badaniu Kantara.

W sondażu opublikowanym przez Se.pl pojawiali się jeszcze Katarzyna Lubnauer i Władysław Kosiniak-Kamysz. Każde z nich otrzymało 2 proc. głosów. Nieco inaczej wygląda dół zestawienia stworzonego dla TVN-u.

Wśród ankietowanych 2 proc. poparło szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Gorszy o 1 punkt procentowy był Adrian Zandberg. Wśród badanych 4 proc. nie potrafiło stwierdzić, na kogo odda swój głos. 4 proc. oświadczyło, że zagłosowałoby na innego kandydata. 2 proc. zapytanych odmówiło odpowiedzi.

Jeżeli doszłoby do drugiej tury, prezydentem pozostałby Andrzej Duda. W starciu z Donaldem Tuskiem wygrałby aż o 9 punktów procentowych. Jeśli przyszłoby mu walczyć z Biedroniem, przewaga byłaby jeszcze większa – 58 proc. głosów dla urzędującego prezydenta i 40 proc. dla Biedronia.

Poprzednie sondaże również wskazują, że Andrzej Duda nie musi zbytnio obawiać się powrotu Donalda Tuska i jego startu w wyborach prezydenckich. Zagrożenia nie stanowi także Robert Biedroń.

Sondaż powstał na zlecenie „Faktów” TVN i TVN24 wykonała Kantar Millward Brown SA. Badanie objęło cały kraj i grupę 1004 dorosłych Polaków. Instytut Badań Pollster, który prowadził sondaż dla Se.pl zapytał o preferencje wyborcze 1032 osób.

