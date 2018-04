PILNE! Wysadzili w powietrze kilkadziesiąt osób. Wśród ofiar fotoreporterzy i dziennikarze. Podwójny krwawy zamach w stolicy Afganistanu

W podwójnym samobójczym zamachu bombowym zginęło w poniedziałek rano w stolicy Afganistanu Kabulu co najmniej 21 osób (niepotwierdzone 26), w tym fotoreporter agencji AFP; rannych zostało 27 ludzi – poinformowały miejscowe władze.

Po pierwszym wybuchu w pobliżu siedziby wywiadu afgańskiego wkrótce doszło do drugiego, w którym zginął fotoreporter AFP Szach Marai.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Afganistanu oświadczył, że ofiar śmiertelnych może być więcej.

Podwójny zamach miał miejsce w dzielnicy Szaszdarak, gdzie mieści się m.in. siedziba lokalnego dowództwa NATO w Kabulu, a także liczne ambasady.

Ofiarami drugiego wybuchu padły osoby, które ruszyły z pomocą po pierwszej eksplozji.

#Afghanistan Graphic aftermath image shows multiple Journalist and Cameraman blown away by impact of secondary explosion, who have gathered at site of initial blast. #Kabul pic.twitter.com/3QcHBrMXTv

— Conflict Files (@ConflictFiles) April 30, 2018