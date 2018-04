Węgrzy nam nie pomogą. Bruksela znalazła sposób jak ukarać Polskę

Unijni komisarze w końcu wypracowali sposób, w jaki będą mogli ukarać Polskę. Warszawie grozi utrata wielu miliardów z budżetu UE planowanego na lata 2021-2027. Jak donosie brytyjski „Financial Times” Bruksela stworzyła mechanizm, który pozwoli jej ominąć węgierskie veto i ukarać nasz kraj poprzez obcięcie funduszy.

Chodzi o powiązanie wysokości dopłat z doniesieniami o braku praworządności i zależnością sądownictwa od władzy. Według Alexa Barkera z „FT” już w najbliższą środę ogłosi: odcięcie pieniędzy UE dla krajów, w których problemy z rządami prawa zagrażają zarządzaniu finansami.

Co więcej, państwa, które stracą dopłaty, w dalszym ciągu będą zobowiązane do dokonywania wpłat do unijnej kasy i realizacji zobowiązań wynikających z inwestycji unijnych. Eurokraci zmuszą więc państwa takie jak Polska i Węgry do znacznie większych wydatków.

Zasada powiązania z praworządnością jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów propozycji długoterminowego budżetu UE na lata 2021-2027 – zauważyła „FT”. Najprawdopodobniej zrezygnowano z powiązaniem dopłat z kryterium przestrzegania wartości unijnych.

Niemniej jednak Bruksela zyska możliwość ukarania niepokornych członków i to bez wszczynania procedury zawartej w artykule 7 TUE. Oznacza to, że na nic zda się Węgierskie veto, gdyż obcięcie funduszy będzie możliwe jedynie poprzez głosowanie większości członków. Chodzi o tzw. procedurę odwróconej większości głosów.

Wygląda na to, że po krótkim okresie pokoju na linii Bruksela-Warszawa, Polska znów znajdzie się w poważnych tarapatach. Spór rozgorzeje na nowo.

Źródło: wprost.pl/Financial Times/wolnosc24.pl