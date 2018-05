Awaria elektrowni atomowej w Belgii! Narasta panika, choć władze uspokajają

W belgijskiej elektrowni atomowej położonej niedaleko Antwerpii doszło do awarii obiegu wody. Z powodu komplikacji wyłączono jeden z reaktorów.

Do awarii doszło w najstarszym bloku elektrowni, w reaktorze Doel 1. Będzie on nieczynny co najmniej do 1. października. Uszkodzenie obiegu wody nastąpiło 23. kwietnia. Usunięcie usterki jest o tyle skompilowane, że pracownicy w miejscu awarii mogą przebywać bardzo krótko ze względu na promieniowanie.

Operator elektrowni Engie Electrabel poinformował, że nieszczelne miejsce nie stanowi żadnego zagrożenia dla pracowników, środowiska czy ludności.

„Uszkodzony układ chłodzenia jest w użyciu tylko w przypadku ciężkich awarii i nie ma żadnej funkcji w normalnym trybie pracy” – brzmi oficjalny komunikat.

Źródło: interia.pl