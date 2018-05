Skandal w Londynie! Tamtejsi lewacy maszerowali dziś z portretem Józefa Stalina

Maszerujący z okazji 1 maja brytyjscy lewacy przeszli przez londyńskim Trafalgar Square z banerami z sowieckimi gwiazdami oraz Józefem Stalinem.

Demonstracja została zorganizowana przez United Voices of the World i Independent Workers Union of Great Britain i oprócz lewackiej, komunistycznej ideologii miała na celu pokazanie sporów dotyczących wynagrodzenia, godzin pracy, uznawania związków zawodowych i outsourcingu.

Wśród demonstrantów znaleźli się pracownicy zaangażowani w długotrwały spór płacowy w kinie Picturehouse, sprzątacze z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy prowadzą kampanię na rzecz wyższych zarobków w Londynie, oraz sprzątaczki z King’s College, które chcą mieć więcej wolnego czasu na pracę w domu.

Brytyjskim lewakom najwyraźniej nie przeszkadza fakt, że miliony ludzi zginęły w Rosji Stalina, wielu z nich zniewolono i zabito w obozach pracy, że ludzie Stalina dokonywali masowych mordów na więźniach politycznych. Stalin odpowiada też za katastrofalny głód na Ukrainie.

Oto jak bawiła się dziś brytyjska komuna:

