Upału przy grillu nie będzie! Nad Polskę napływa powietrze polarno-morskie. Spodziewane są burze, a nawet grad!

Polska znajduje się w zasięgu zatoki niżu znad Morza Północnego, na wschodzie zaznacza się strefa pofalowanego frontu atmosferycznego. Wschód kraju pozostaje w gorącym zwrotnikowym powietrzu, nad resztę Polski napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie.

We wtorek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, w woj. wschodnich i południowych burze, lokalnie z gradem. Na północnym wschodzie prognozowana wysokość opadów w czasie burz: lokalnie do 20 mm. Temperatura maksymalna od 17 – 19 st. C na Pomorzu i w Wielkopolsce do 22 st. C w centrum i 26 st. C na krańcach wschodnich, chłodniej na wybrzeżu: od 15 do 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, tylko w części północno-wschodniej słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami na południu i wschodzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu stopniowo zanikające burze. Temperatura minimalna od 5 st. C na północnym zachodzie do 9 st. C w centrum i 12 st. C lokalnie na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz wiatr porywisty.

W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, w południowej połowie kraju okresami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a na krańcach południowo-zachodnich także burze. Temperatura maksymalna od 14 -15 st. C na wybrzeżu i Pomorzu do 21 st. C w centrum i 26 st. C na Podkarpaciu, chłodniej na zachodzie wybrzeża: 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Źródło: PAP