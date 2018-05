UWAGA POLACY! Musimy to zrobić, bo rozkradną nam Polskę! Podpisz się pod PETYCJĄ: Donaldzie Trumpie nie podpisuj ustawy S.447

Na oficjalnej stronie Białego Domu widnieje petycja zaadresowana do prezydenta Donalda Trumpa, aby ten nie podpisywał ustawy Just Act 447. Według ekspertów żydowskie lobby finansowe może na podstawie tej ustawy próbować wyłudzić od naszego kraju nawet BILION złotych!

Izba Reprezentantów Kongresu USA jednomyślnie, przez aklamację, przyjęła pod koniec kwietnia ustawę o sprawiedliwości dla ofiar, którym nie zadośćuczyniono (Justice for Uncompensated Survivors Today – JUST), dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu.

To narzędzie dla organizacji żydowskich do nacisków na Polskę. Polska dyplomacja nawet nie próbowała zablokować tego prawa i prawie na pewno nic w tej sprawie już nie zrobi.

W związku z tym powstała petycja, pod którą musi znaleźć się sto tysięcy podpisów.

Tutaj mają Państwo link do PODPISANIA PETYCJI!

Petycja skierowana jest do Prezydenta Donalda Trumpa, od którego decyzji zależy, czy ustawa wejdzie w życie czy nie. Prosimy, aby nie podpisywał Pan ustawy JUST – głosi główne hasło petycji.

Ustawa, której pełna nazwa brzmi „Justice for Uncompensated Survivors Today” oparta jest na kryterium narodowościowym i nie respektuje prawa własności.

W imię „sprawiedliwości narodowej” mienie, które przed wojną należało do Żydów, teraz ma też do nich należeć – tyle, że do innych Żydów, niemających nic wspólnego z ofiarami Holokaustu, poza narodowością.

To wypaczone rozumienie „sprawiedliwości” uzasadniane jest „pomocą potrzebującym, ocalałym z Holocaustu”. Nowe prawo będzie bezprecedensowym aktem zwrotu mienia, którego właściciele już nie żyją, na zasadzie etnicznej, narodowościowej.

Jednocześnie ustawa skierowana jest wprost przeciwko Polsce, od której rozmaite organizacje żydowskie domagają się gigantycznych pieniędzy – mowa tu nawet o 300 miliardach dolarów!

-„Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to Polska zostanie wyszlamowana na ponad 300 mld dolarów. Taka suma pojawiła się w liście żydowskiej organizacji Restytucji Mienia z Nowego Jorku w liście do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie” – mówi Stanisław Michalkiewicz.

Prosimy podpiszcie tą petycję. By to zrobić potrzeba niecałe 60 sekund. Wymagane od Państwa jest tylko wpisanie swojego imienia, nazwiska i swojego adresu poczty email (w celu dokonania potwierdzenia).

Na 30.04 sytuacja wygląda nie najlepiej. Podpisało się na razie tylko około 21 tys. osób. Do dzieła!

